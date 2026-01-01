Metodik spisové služby a archivnictví
Policejní prezidium ČR - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu Praha 6
- pracovní poměr bude uzavřen se zkušební dobou na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na neurčito. Nejedná se o systemizované pracovní místo zřízené v souladu se zákonem o státní službě č. 234/2014 Sb.
Náplň práce
- podílení se na elektronizaci výkonu spisové služby a zajišťování jejího souladu s právními předpisy a národním standardempro elektronické systémy spisové služby,
- metodické usměrňování, školení, kontrola a jednotný výkon spisové služby a archivnictví u Policie ČR,
- posuzování souladu interních aktů řízení PP s právními předpisy a interními akty řízení v oblasti spisové služby a archivnictví,
- zpracování stanovisek, celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby u Policie ČR,
Platové podmínky a další benefity
- pracovní poměr na plný úvazek, platová třída 12 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozmezí 31 230 – 45 260,-Kč dle započitatelné praxe),
- zvláštní příplatek: 2.500,- Kč,
- osobní příplatek a odměna dle dosahovaných výsledků,
- zajímavou a zodpovědnou práci,
- sociální jistotu a perspektivní státní organizaaci,
- 25 dnů řádné dovolené + 5 dnů indispozičního volna
- zvýhodněné stravování
- práci v přátelském kolektivu, v moderní klimatizované budově
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (příp. Bc.),
- praxi v oblasti se zaměřením na spisovou a (archivní) službu, zkušenost s elektronickým systémem spisové služby, případně praxi u Policie ČR nebo v oboru,
- znalost zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě a vyhlášky č. 259/2012 Sb., národních standardů, znalost spisové služby,
- pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, komunikace, pracovní nasazení, ochota,
- dobré komunikační, vyjadřovací a organizační schopnosti,
- schopnost individuální práce i práce v týmu,
- pokročilá znalost práce na PC (znalost MS Office zejména textový a tabulkový editor, elektronická pošta atd.),
- trestní a občanskou bezúhonnost,
- stupeň utajení: Důvěrné (možné až po nástupu)
Výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B,
- znalost práce v informačním systému spisové služby, např. (IS ETŘ),
- rozvoj elektronického systému spisové služby,
- praxe se školením, prováděním kontrol
- praxe v oboru
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojíštění, rekreace)
- slevový benefit program
Další informace
- možnost nástupu: dohodou
V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis s motivačním dopisem na adresu: vlastimil.stanek@pcr.cz s označením „12 metodik “.