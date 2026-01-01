Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Metodik spisové služby

Policejní prezidium ČR - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu Praha 6
  • pracovní poměr bude uzavřen se zkušební dobou na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na neurčito. Nejedná se o systemizované pracovní místo zřízené v souladu se zákonem o státní službě č. 234/2014 Sb. 

Náplň práce

  • podílení se na elektronizaci výkonu spisové služby a zajišťování jejího souladu s právními předpisy a národním standardempro elektronické systémy spisové služby,
  • metodické usměrňování, školení, kontrola, sjednocení spisové služby u Policie ČR,
  • posuzování souladu interních aktů řízení PP s  právními předpisy a interními akty řízení v oblasti spisové služby,
  • zpracování stanovisek a metodických návodů, koordinace a usměrňování spisové služby u Policie ČR, včetně trestních i přestupkových věcí

Platové podmínky a další benefity

  • pracovní poměr na plný úvazek, platová třída 12 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozmezí 31 230 – 45 260,-Kč dle započitatelné praxe),
  • zvláštní příplatek: 2.500,- Kč,
  • osobní příplatek a odměna dle dosahovaných výsledků,
  • zajímavou a zodpovědnou práci,
  • sociální jistotu a perspektivní státní organizaaci,
  • 25 dnů řádné dovolené + 5 dnů indispozičního volna
  • zvýhodněné stravování
  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření
  • slevový benefit program
  • práci v přátelském kolektivu, v moderní klimatizované budově

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském, příp. bakalářském studijním programu,
  • praxi v oblasti se zaměřením na spisovou službu, zkušenost s elektronickým systémem spisové služby, příp. předchozí praxi u Policie ČR zahrnující mimo jiné zpracovávání trestních, či přestupkových spisů,
  • znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, národních standardů, orientace v oblasti spisové služby,                                             
  • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, komunikace, pracovní nasazení, ochota,
  • dobré komunikační, vyjadřovací a organizační schopnosti, schopnost hovořit (přednášet) před vícero osobami,
  • schopnost individuální práce i práce v týmu,
  • pokročilá znalost práce na PC (znalost MS Office zejména textový a tabulkový editor, elektronická pošta atd.),
  • trestní a občanskou bezúhonnost,
  • stupeň utajení: Důvěrné (možné až po nástupu)

Výhodou

  • řidičské oprávnění skupiny B,
  • znalost práce v elektronickém systému spisové služby (IS ETŘ, Ginis aj.),
  • rozvoj elektronického systému spisové služby,
  • praxe se školením, prováděním kontrol,
  • praxe v oboru (Policie ČR, či jiný bezpečnostní sbor)

Další informace

  • možnost nástupu: dohodou

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis s motivačním dopisem na adresu: vlastimil.stanek@pcr.cz s označením „12 metodik “.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 