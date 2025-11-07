Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Metodicko-taktické cvičení „AMOK“
Na základní škole v Teplicích byl zneškodněn fiktivní střelec.
Včerejšího dne se ve Fakultní Základní škole a Mateřské škole Teplice, Koperníkova 2592 a přilehlém okolí sídliště Šanov II konalo takticko-metodické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Záměrem těchto cvičení je eliminovat případné chyby, které by nás mohli zastihnout při reálném útoku. Na místě fiktivní události bylo přítomno 134 figurantů z řad zaměstnanců školy, frekventantů policejní školy a studentů Střední zdravotnické školy, přičemž fiktivní pachatel při tomto cvičení usmrtil 6 osob a 17 osob zranil. Ze strany zakročujících policistů došlo k zneškodnění pachatele uvnitř budovy.
Hlavním cílem bylo procvičit vzájemnou spolupráci, komunikaci a koordinaci činností a postupů všech složek IZS při zásahu v podmínkách mimořádné události útoku aktivního útočníka. Taktické cvičení bylo zaměřené nejen na problematiku případného útoku ze strany ozbrojeného pachatele s větším počtem zraněných a usmrcených osob, ale též na navazující identifikaci všech osob a krizovou intervenci včetně psychologické pomoci.
Žijeme ve světě, kde se dříve nemyslitelné stává realitou. Doufáme, že situace podobná té ze včerejšího cvičení nikdy nenastane, ale je nezbytné, abychom byli na takovou eventualitu připraveni. Cvičení potvrdilo, že složky Integrovaného záchranného systému fungují na vysoce profesionální úrovni, ale především, že jsou schopné spolu efektivně komunikovat a koordinovat svou činnost.
7. listopadu 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje