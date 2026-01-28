Metodické vzdělávání v oblasti speciální kynologie
Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Spolupráce s Nadací Hanns Seidel Stiftung
Projekt je financován Nadací Hanns Seidel Stiftung
Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet projektu: 3.000,- €
Popis projektu:
Projekt se bude skládat z 3 částí. První část je teoretická – budou probíhat přednášky z odborných pracovišť, které se zabývají problematikou výbušnin, omamných a psychotropních látek a jedů, dále pak z oblasti výcviku služebních psů. Druhá část je praktická a bude zaměřena na vyhledávání vzorků OPL a výbušnin v reálném prostředí. Ve třetí části bude provedeno vyhodnocení metodického školení a nastínění dalších možností mezinárodní spolupráce.
Cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj a posílení kapacit v oblasti výcviku služebních psů na vyhledávání omamných a psychotropních látek a výbušnin. Dále pak možné sjednocení postupů, výměna zkušeností jak v oblasti výcviku, tak praktického využití a postupů mezi partnerskými státní s dlouhodobým cílem zvýšení efektivity v odhalování a prevenci trestné činnosti v dané problematice.
Termíny:
Termín schválení projektu:
28. 1. 2026
Termín konání aktivity:
11. 5. 2026 – 13. 5. 2026
Termín předložení podkladů pro Závěrečnou zprávu:
27. 5. 2026