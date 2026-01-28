Metodické vzdělávání v oblasti speciální kynologie

Spolupráce s Nadací Hanns Seidel Stiftung

Název projektu: Metodické vzdělávání v oblasti speciální kynologie

Projekt je financován Nadací Hanns Seidel Stiftung

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet projektu:                                        3.000,- €                                      

Popis projektu:

Projekt se bude skládat z 3 částí. První část je teoretická – budou probíhat přednášky z odborných pracovišť, které se zabývají problematikou výbušnin, omamných a psychotropních látek a jedů, dále pak z oblasti výcviku služebních psů. Druhá část je praktická a bude zaměřena na vyhledávání vzorků OPL a výbušnin v reálném prostředí. Ve třetí části bude provedeno vyhodnocení metodického školení a nastínění dalších možností mezinárodní spolupráce.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj a posílení kapacit v oblasti výcviku služebních psů na vyhledávání omamných a psychotropních látek a výbušnin. Dále pak možné sjednocení postupů, výměna zkušeností jak v oblasti výcviku, tak praktického využití a postupů mezi partnerskými státní s dlouhodobým cílem zvýšení efektivity v odhalování a prevenci trestné činnosti v dané problematice.

Termíny:

Termín schválení projektu:

28. 1. 2026

Termín konání aktivity:

11. 5. 2026 – 13. 5. 2026

Termín předložení podkladů pro Závěrečnou zprávu:

27. 5. 2026

