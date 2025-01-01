Metoda pachové identifikace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o následující informace:
„Data od všech odborných pracovišť, která se zabývají pachovou identifikací osob - o počtu případů zpracovaných pachových stop - a to vždy za jednotlivé roky (2000 až 2025 včetně) v následující konkrétní podobě:
1. Počet přijatých případů/ stop
2. Počet zpracovaných případů/stop - porovnání stopy OPS x PVO
3. Počet zpracovaných případů/stop - porovnání stopy OPS x OPS
4. Počet případu s pachovou shodou - Porovnání stopy OPS x PVO
5. Počet případu s pachovou shodou - Porovnání stopy OPS x OPS
6. Počet ztotožněných osob
7. Počet vyloučených osob
8. Počet přijatých PVO
9. Počet nepoužitelných stop OPS - případ/stopa
10. Počet nepoužitelných stop PVO - stopa
U každé kategorie (předešlých 10 bodů) potom žádám rozepsat jaký počet spadá pod násilné trestné činy, majetkové, ostatní a celkový počet.“
Policie České republiky konstatovala, že předmětná žádost o informace navazuje na obdobné podání téže žadatelky týkající se využívání metody pachové identifikace v podmínkách Policie České republiky a vyřízené povinným subjektem dokumentem č. j. PPR-25686-3/ČJ-2023-990810 ze dne 5. června 2023. Povinný se v této souvislosti odkázal na informace obsažené ve výše uvedeném dokumentu a dále poskytl žadatelce následující informace, včetně informací doprovodných, v požadovaném členění podle jednotlivých odborných pracovišť zřízených krajskými ředitelstvími policie a podle jednotlivých roků ve stanoveném časovém rozmezí (statistické údaje za rok 2025 se vztahují k prvnímu pololetí) :
Ad 1.
Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.
Ad 2.
Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.
Ad 3.
Odborná pracoviště Policie České republiky neprovádějí vzájemné porovnání zajištěných otisků pachových stop. Požadované statistické údaje proto neexistují a povinný subjekt je nemůže podatelce poskytnout.
Ad 4.
Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.
Ad 5.
Viz ad 3.
Ad 6.
Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.
Ad 7.
Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.
Ad 8.
Odborná pracoviště Policie České republiky uplatňující metodu pachové identifikace nevedou evidenci přijatých pachových vzorků osob a žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky jim takovou povinnost neukládá. Požadované statistické údaje proto neexistují, povinný subjekt je nemůže ani zpětně vytvořit a tudíž je nemůže podatelce poskytnout.
Ad 9.
Odborná pracoviště Policie České republiky uplatňující metodu pachové identifikace nevedou evidenci nepoužitelných otisků pachových stop a žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky jim takovou povinnost neukládá. Požadované statistické údaje proto neexistují, povinný subjekt je nemůže ani zpětně vytvořit a tudíž je nemůže podatelce poskytnout.
Ad 10.
Odborná pracoviště Policie České republiky uplatňující metodu pachové identifikace nevedou evidenci nepoužitelných pachových vzorků osob a žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky jim takovou povinnost neukládá. Požadované statistické údaje proto neexistují, povinný subjekt je nemůže ani zpětně vytvořit a tudíž je nemůže podatelce poskytnout.
|
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
|
Rok
|
Počet přijatých případů
|
Počet přijatých otisků pachových stop
|
Počet zpracovaných případů
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet případů
s pachovou shodou
|
Počet ztotožněných osob
|
Počet vyloučených osob
|
2020
|
177
|
199
|
7
|
14
|
5
|
4
|
177
|
2021
|
144
|
167
|
6
|
22
|
6
|
7
|
2
|
2022
|
332
|
458
|
26
|
55
|
13
|
12
|
15
|
2023
|
443
|
568
|
38
|
81
|
24
|
25
|
21
|
2024
|
289
|
332
|
20
|
39
|
11
|
12
|
21
|
2025
|
135
|
181
|
5
|
10
|
5
|
5
|
1
|
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
|
Rok
|
Počet přijatých případů
|
Počet přijatých otisků pachových stop
|
Počet zpracovaných případů
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet případů
s pachovou shodou
|
Počet ztotožněných osob
|
Počet vyloučených osob
|
2020
|
63
|
82
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
33
|
53
|
2
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2022
|
108
|
165
|
15
|
39
|
4
|
6
|
15
|
2023
|
80
|
111
|
10
|
18
|
1
|
1
|
6
|
2024
|
48
|
65
|
11
|
17
|
1
|
1
|
12
|
2025
|
13
|
19
|
4
|
4
|
0
|
0
|
4
|
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
|
Rok
|
Počet přijatých případů
|
Počet přijatých otisků pachových stop
|
Počet zpracovaných případů
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet případů
s pachovou shodou
|
Počet ztotožněných osob
|
Počet vyloučených osob
|
2020
|
37
|
44
|
24
|
25
|
4
|
3
|
22
|
2021
|
68
|
95
|
10
|
20
|
4
|
3
|
9
|
2022
|
86
|
103
|
6
|
11
|
4
|
4
|
3
|
2023
|
63
|
70
|
15
|
20
|
4
|
4
|
12
|
2024
|
79
|
410
|
46
|
77
|
23
|
22
|
30
|
2025
|
25
|
31
|
4
|
6
|
4
|
2
|
2
|
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
|
Rok
|
Počet přijatých případů
|
Počet přijatých otisků pachových stop
|
Počet zpracovaných případů
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet případů
s pachovou shodou
|
Počet ztotožněných osob
|
Počet vyloučených osob
|
2020
|
374
|
431
|
57
|
119
|
98
|
98
|
22
|
2021
|
402
|
464
|
39
|
63
|
24
|
24
|
18
|
2022
|
392
|
483
|
68
|
99
|
27
|
27
|
48
|
2023
|
331
|
410
|
41
|
73
|
20
|
20
|
34
|
2024
|
333
|
410
|
46
|
77
|
23
|
22
|
30
|
2025
|
164
|
203
|
16
|
21
|
6
|
8
|
13
|
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
|
Rok
|
Počet přijatých případů
|
Počet přijatých otisků pachových stop
|
Počet zpracovaných případů
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet případů
s pachovou shodou
|
Počet ztotožněných osob
|
Počet vyloučených osob
|
2020
|
37
|
42
|
8
|
11
|
3
|
3
|
6
|
2021
|
21
|
27
|
3
|
6
|
1
|
2
|
2
|
2022
|
38
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2023
|
57
|
74
|
13
|
20
|
8
|
8
|
12
|
2024
|
44
|
49
|
4
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2025
|
26
|
32
|
3
|
4
|
0
|
0
|
4
|
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
|
Rok
|
Počet přijatých případů
|
Počet přijatých otisků pachových stop
|
Počet zpracovaných případů
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet případů
s pachovou shodou
|
Počet ztotožněných osob
|
Počet vyloučených osob
|
2020
|
79
|
94
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2021
|
67
|
81
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2022
|
100
|
127
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2023
|
59
|
69
|
1
|
4
|
0
|
0
|
1
|
2024
|
53
|
59
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2025
|
49
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
|
Rok
|
Počet přijatých případů
|
Počet přijatých otisků pachových stop
|
Počet zpracovaných případů
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet případů
s pachovou shodou
|
Počet ztotožněných osob
|
Počet vyloučených osob
|
2020
|
311
|
386
|
34
|
53
|
22
|
22
|
31
|
2021
|
197
|
266
|
23
|
37
|
14
|
14
|
23
|
2022
|
216
|
281
|
30
|
51
|
20
|
20
|
31
|
2023
|
140
|
204
|
14
|
33
|
9
|
22
|
11
|
2024
|
120
|
155
|
12
|
29
|
15
|
15
|
14
|
2025
|
52
|
64
|
3
|
6
|
6
|
5
|
1
|
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
|
Rok
|
Počet přijatých případů
|
Počet přijatých otisků pachových stop
|
Počet zpracovaných případů
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet případů
s pachovou shodou
|
Počet ztotožněných osob
|
Počet vyloučených osob
|
2020
|
443
|
584
|
54
|
88
|
14
|
14
|
43
|
2021
|
109
|
157
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2022
|
375
|
538
|
13
|
18
|
1
|
1
|
15
|
2023
|
248
|
325
|
26
|
32
|
2
|
2
|
26
|
2024
|
189
|
238
|
3
|
9
|
2
|
2
|
3
|
2025
|
76
|
104
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
Ve vztahu k požadavku poskytnutí statistických údajů obsažených ve výše uvedených tabulkách v dalším členění podle vybraných druhů trestné činnosti (násilná, majetková a ostatní kriminalita) povinný subjekt konstatuje, že neeviduje počty případů ani otisků pachových stop přijatých jednotlivými odbornými pracovišti podle vybraných druhů trestné činnosti, a stejně tak neeviduje počty zpracovaných případů a otisků pachových stop, počty případů s pachovou shodou ani počty ztotožněných a vyloučených osob podle uvedených kritérií. Povinný subjekt proto nedisponuje požadovanými statistickými údaji a žádný právní předpis mu zároveň neukládá, aby takovými statistickými údaji disponoval. Povinný subjekt by musel požadované statistické údaje teprve vytvořit na základě analýzy dokumentů vztahujících se k jednotlivým trestním věcem, kterých se otisky pachových stop přijaté ke zpracování týkají. Musel by posoudit charakter každé jednotlivé trestní věci a určit, zda je třeba ji podřadit pod násilnou, majetkovou nebo ostatní kriminalitu, a teprve podle výsledků provedeného třídění by mohl rozčlenit statistické údaje obsažené ve výše uvedených tabulkách podle uvedených kritérií. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá.
Informace požadované v závěru předmětné žádosti nejsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Ustanovení § 3 odst. 3 tohoto právního předpisu stanoví, že „informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Informace požadované v závěru předmětné žádosti o informace neodpovídají citované definici. Povinný subjekt neshromažďuje a netřídí statistické údaje o počtu případů či otisků pachových stop přijatých jednotlivými odbornými pracovišti, o počtu jimi zpracovaných případů či otisků pachových stop ani o počtu případů s pachovou shodou a o počtu ztotožněných a vyloučených osob podle vybraných druhů trestné činnosti, aniž by mu nějaký právní předpis ukládal tak činit.
Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt by musel statistiku požadovanou v závěru předmětné žádosti o informace nově vytvořit. Důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 106/1999 Sb. a kterým bylo ustanovení § 2 odst. 4 do tohoto zákona vtěleno (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období Poslanecké sněmovny) uvádí, že povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet.
PhDr. Jiří Vokuš, 21. listopadu 2025