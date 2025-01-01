Policie České republiky  

Metoda pachové identifikace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala o následující informace:

„Data od všech odborných pracovišť, která se zabývají pachovou identifikací osob - o počtu případů zpracovaných pachových stop - a to vždy za jednotlivé roky (2000 až 2025 včetně) v následující konkrétní podobě:

1. Počet přijatých případů/ stop
2. Počet zpracovaných případů/stop - porovnání stopy OPS x PVO
3. Počet zpracovaných případů/stop - porovnání stopy OPS x OPS
4. Počet případu s pachovou shodou - Porovnání stopy OPS x PVO
5. Počet případu s pachovou shodou - Porovnání stopy OPS x OPS
6. Počet ztotožněných osob
7. Počet vyloučených osob
8. Počet přijatých PVO
9. Počet nepoužitelných stop OPS - případ/stopa
10. Počet nepoužitelných stop PVO - stopa

U každé kategorie (předešlých 10 bodů) potom žádám rozepsat jaký počet spadá pod násilné trestné činy, majetkové, ostatní a celkový počet.“

Policie České republiky konstatovala, že předmětná žádost o informace navazuje na obdobné podání téže žadatelky týkající se využívání metody pachové identifikace v podmínkách Policie České republiky a vyřízené povinným subjektem dokumentem č. j. PPR-25686-3/ČJ-2023-990810 ze dne 5. června 2023. Povinný se v této souvislosti odkázal na informace obsažené ve výše uvedeném dokumentu a dále poskytl žadatelce následující informace, včetně informací doprovodných, v požadovaném členění podle jednotlivých odborných pracovišť zřízených krajskými ředitelstvími policie a podle jednotlivých roků ve stanoveném časovém rozmezí (statistické údaje za rok 2025 se vztahují k prvnímu pololetí) :

Ad 1.

Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.

Ad 2.    

Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.

Ad 3.

Odborná pracoviště Policie České republiky neprovádějí vzájemné porovnání zajištěných otisků pachových stop. Požadované statistické údaje proto neexistují a povinný subjekt je nemůže podatelce poskytnout.

Ad 4.   

Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.

Ad 5.

Viz ad 3.

Ad 6.

Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.

Ad 7.

Požadované statistické údaje jsou obsaženy v následujících tabulkách.

Ad 8.

Odborná pracoviště Policie České republiky uplatňující metodu pachové identifikace nevedou evidenci přijatých pachových vzorků osob a žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky jim takovou povinnost neukládá. Požadované statistické údaje proto neexistují, povinný subjekt je nemůže ani zpětně vytvořit a tudíž je nemůže podatelce poskytnout.  

Ad 9.

Odborná pracoviště Policie České republiky uplatňující metodu pachové identifikace nevedou evidenci nepoužitelných otisků pachových stop a žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky jim takovou povinnost neukládá. Požadované statistické údaje proto neexistují, povinný subjekt je nemůže ani zpětně vytvořit a tudíž je nemůže podatelce poskytnout.  

Ad 10.

Odborná pracoviště Policie České republiky uplatňující metodu pachové identifikace nevedou evidenci nepoužitelných pachových vzorků osob a žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky jim takovou povinnost neukládá. Požadované statistické údaje proto neexistují, povinný subjekt je nemůže ani zpětně vytvořit a tudíž je nemůže podatelce poskytnout.  

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Rok

Počet přijatých případů

Počet přijatých otisků pachových stop

Počet zpracovaných  případů

Počet zpracovaných otisků pachových stop 

Počet případů

s pachovou shodou

Počet ztotožněných osob

Počet vyloučených osob

2020

177

199

7

14

5

4

177

2021

144

167

6

22

6

7

2

2022

332

458

26

55

13

12

15

2023

443

568

38

81

24

25

21

2024

289

332

20

39

11

12

21

2025

135

181

5

10

5

5

1

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Rok

Počet přijatých případů

Počet přijatých otisků pachových stop

Počet zpracovaných  případů

Počet zpracovaných otisků pachových stop

Počet případů

s pachovou shodou

Počet ztotožněných osob

Počet vyloučených osob

2020

63

82

0

0

0

0

0

2021

33

53

2

3

0

0

3

2022

108

165

15

39

4

6

15

2023

80

111

10

18

1

1

6

2024

48

65

11

17

1

1

12

2025

13

19

4

4

0

0

4

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Rok

Počet přijatých případů

Počet přijatých otisků pachových stop

Počet zpracovaných  případů

Počet zpracovaných otisků pachových stop

Počet případů

s pachovou shodou

Počet ztotožněných osob

Počet vyloučených osob

2020

37

44

24

25

4

3

22

2021

68

95

10

20

4

3

9

2022

86

103

6

11

4

4

3

2023

63

70

15

20

4

4

12

2024

79

410

46

77

23

22

30

2025

25

31

4

6

4

2

2

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Rok

Počet přijatých případů

Počet přijatých otisků pachových stop

Počet zpracovaných  případů

Počet zpracovaných otisků pachových stop

Počet případů

s pachovou shodou

Počet ztotožněných osob

Počet vyloučených osob

2020

374

431

57

119

98

98

22

2021

402

464

39

63

24

24

18

2022

392

483

68

99

27

27

48

2023

331

410

41

73

20

20

34

2024

333

410

46

77

23

22

30

2025

164

203

16

21

6

8

13

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Rok

Počet přijatých případů

Počet přijatých otisků pachových stop

Počet zpracovaných  případů

Počet zpracovaných otisků pachových stop

Počet případů

s pachovou shodou

Počet ztotožněných osob

Počet vyloučených osob

2020

37

42

8

11

3

3

6

2021

21

27

3

6

1

2

2

2022

38

49

0

0

0

0

0

2023

57

74

13

20

8

8

12

2024

44

49

4

4

0

0

4

2025

26

32

3

4

0

0

4

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Rok

Počet přijatých případů

Počet přijatých otisků pachových stop

Počet zpracovaných  případů

Počet zpracovaných otisků pachových stop

Počet případů

s pachovou shodou

Počet ztotožněných osob

Počet vyloučených osob

2020

79

94

2

2

0

0

2

2021

67

81

1

1

0

0

1

2022

100

127

2

2

0

0

2

2023

59

69

1

4

0

0

1

2024

53

59

1

3

1

2

1

2025

49

54

0

0

0

0

0

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Rok

Počet přijatých případů

Počet přijatých otisků pachových stop

Počet zpracovaných  případů

Počet zpracovaných otisků pachových stop

Počet případů

s pachovou shodou

Počet ztotožněných osob

Počet vyloučených osob

2020

311

386

34

53

22

22

31

2021

197

266

23

37

14

14

23

2022

216

281

30

51

20

20

31

2023

140

204

14

33

9

22

11

2024

120

155

12

29

15

15

14

2025

52

64

3

6

6

5

1

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Rok

Počet přijatých případů

Počet přijatých otisků pachových stop

Počet zpracovaných  případů

Počet zpracovaných otisků pachových stop

Počet případů

s pachovou shodou

Počet ztotožněných osob

Počet vyloučených osob

2020

443

584

54

88

14

14

43

2021

109

157

0

0

0

0

0

2022

375

538

13

18

1

1

15

2023

248

325

26

32

2

2

26

2024

189

238

3

9

2

2

3

2025

76

104

1

1

0

0

1

Ve vztahu k požadavku poskytnutí statistických údajů obsažených ve výše uvedených tabulkách v dalším členění podle vybraných druhů trestné činnosti (násilná, majetková a ostatní kriminalita) povinný subjekt konstatuje, že neeviduje počty případů ani otisků pachových stop přijatých jednotlivými odbornými pracovišti podle vybraných druhů trestné činnosti, a stejně tak neeviduje  počty zpracovaných případů a otisků pachových stop, počty případů s pachovou shodou ani počty ztotožněných a vyloučených osob podle uvedených kritérií. Povinný subjekt proto nedisponuje požadovanými statistickými údaji a žádný právní předpis mu zároveň neukládá, aby takovými statistickými údaji disponoval. Povinný subjekt by musel požadované statistické údaje teprve vytvořit na základě analýzy dokumentů vztahujících se k jednotlivým trestním věcem, kterých se otisky pachových stop přijaté ke zpracování týkají. Musel by posoudit charakter každé jednotlivé trestní věci a určit, zda je třeba ji podřadit pod násilnou, majetkovou nebo ostatní kriminalitu, a teprve podle výsledků provedeného třídění by mohl rozčlenit statistické údaje obsažené ve výše uvedených tabulkách podle uvedených kritérií. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá.                                           

Informace požadované v závěru předmětné žádosti nejsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Ustanovení § 3 odst. 3 tohoto právního předpisu stanoví, že „informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Informace požadované v závěru předmětné žádosti o informace neodpovídají citované definici. Povinný subjekt neshromažďuje a netřídí statistické údaje o počtu případů či otisků pachových stop přijatých jednotlivými odbornými pracovišti, o počtu jimi zpracovaných případů či otisků pachových stop ani o počtu případů s pachovou shodou a o počtu ztotožněných a vyloučených osob podle vybraných druhů trestné činnosti, aniž by mu nějaký právní předpis ukládal tak činit.

Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt by musel statistiku požadovanou v závěru předmětné žádosti o informace nově vytvořit. Důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 106/1999 Sb. a kterým bylo ustanovení § 2 odst. 4 do tohoto zákona vtěleno (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období Poslanecké sněmovny) uvádí, že povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet.

PhDr. Jiří Vokuš, 21. listopadu 2025

