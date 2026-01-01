Metoda pachové identifikace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal informací ohledně uplatňování metody pachové identifikace v trestním řízení vedeném policejními orgány Policie České republiky. Konkrétně uvedl:
- Od kdy jsou pachové stopy PČR používány jako důkaz?
- V kolika případech vedly k odsouzení pachatelů?
- Jsou stále používány? Pokud ano, zvažuje PČR od nich upustit?
- Je pravdou, že pachové stopy byly použity údajně cca 100 000 krát?
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace a doprovodné informace:
Ad 1) Policie České republiky nedisponuje statistickými údaji o trestních věcech, ve kterých byly výsledky aplikace metody pachové identifikace uplatněny jako důkazní prostředek a žádný právní předpis jí neukládá takovou statistikou disponovat. Z uvedeného důvodu nedisponuje ani informací, kdy shoda zajištěné pachové stopy se srovnávacím vzorkem byla v praxi orgánů činných v trestním řízení poprvé použita jako důkaz. Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že shoda zajištěné pachové stopy se srovnávacím pachovým vzorkem slouží v trestním řízení jako podpůrný nepřímý důkaz. Ústavní soud ve svém nálezu IV. ÚS 2773/20 ze dne 15. února 2022, konstatuje, že „ve své rozhodovací praxi použití pachových stop jako nepřímého nebo také podpůrného důkazu připouští, resp. obecnou věrohodnost samotného důkazu pachovou zkouškou nezpochybňuje. Stejně tak ale připomíná, že na základě tohoto důkazu je obecně možno dospět pouze k závěru, že se určitá osoba v blíže neurčené době s největší pravděpodobností nacházela na určitém místě. Nelze tedy pouze z něj jednoznačně a bez důvodných pochybností dovodit, že se taková osoba dopustila trestného činu, který se na daném místě stal.“
Policie České republiky uplatňuje metodu pachové identifikace od svého vzniku.
Ad 2) Policie České republiky nedisponuje požadovanou informací, aniž by jí z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jí disponovat. Požadovaná informace se nevztahuje k její působnosti, nýbrž k působnosti Ministerstva spravedlnosti České republiky, které je povinným subjektem od Policie České republiky odlišným. Povinný subjekt proto předmětnou žádost o informace ve vztahu k tomuto jejímu bodu odložil a odkázal žadatele v této souvislosti na Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
Ad 3) Policie České republiky nadále uplatňuje metodu pachové identifikace v kriminalistické praxi.
Informace požadovaná ve druhé části tohoto bodu žádosti není informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Tento právní předpis ve svém § 3 odst. 3 definuje informaci jako „jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Povinný subjekt konstatoval, že požadovanou informací v této podobě nedisponuje, a nemůže ji proto žadateli poskytnout. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.
Ad 4) Viz informace uvedená ad 1).
Policie České republiky nedisponuje statistickými údaji o trestních věcech, ve kterých byly výsledky aplikace metody pachové identifikace uplatněny jako důkazní prostředek a z uvedeného důvodu nedisponuje ani informací, zda shoda zajištěné pachové stopy se srovnávacím vzorkem byla v praxi orgánů činných v trestním řízení použita jako důkaz „cca 100 000krát“. Povinný subjekt proto nemůže uvedený údaj potvrdit ani vyvrátit. Pro srovnání níže uvádí tabulku, která dokumentuje počet otisků pachových stop zpracovaných odbornými pracovišti Policie České republiky v letech 2020-2025, a počet osob ztotožněných na základě metody pachové identifikace.
|
Rok
|
Počet zpracovaných otisků pachových stop
|
Počet ztotožněných osob
|
2020
|
312
|
144
|
2021
|
152
|
50
|
2022
|
275
|
70
|
2023
|
281
|
82
|
2024
|
255
|
76
|
2025
|
52
|
20
PhDr. Jiří Vokuš, 25. května 2026