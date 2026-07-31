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Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zaměřili jsme se na zranitelné účastníky silničního provozu

Během včerejší dopravně-bezpečnostní akce na Olomoucku jsme zaměřili pozornost na ty, kteří patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce, cyklisty, jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. 

Právě tito účastníci jsou v případě dopravní nehody nejvíce ohroženi. Cílem akce proto nebylo pouze kontrolovat dodržování pravidel, ale především upozornit na důležitost vzájemné ohleduplnosti, opatrnosti a používání ochranných prvků.

Během kontrol jsme zjistili celkem 9 dopravních přestupků a odhalili také dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. Připomínáme, že alkohol nepatří nejen za volant, ale ani za řídítka. I malé množství alkoholu může výrazně snížit schopnost bezpečně reagovat a zvýšit riziko vzniku dopravní nehody. Vloni u nás v kraji zemřelo při dopravních nehodách 23 osob. Z toho 10 řidičů motorových vozidel, 5 spolujezdců, 3 motocyklisté, 1 cyklistka a 4 chodci.

S účastníky silničního provozu jsme hovořili také o významu používání cyklistických přileb, správném vybavení jízdních kol, elektrokoloběžek, ale také o nutnosti respektovat pravidla, která pomáhají chránit zdraví a životy všech na silnicích.


por. Mgr. Markéta Kallerová
31.července 2026

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