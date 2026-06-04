Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Nenapravitelný recidivista
Nepoučitelný osmadvacetiletý muž během dvou dnů skončil dvakrát v policejní cele na Hané.
V úterý 2. června 2026 po 21. hodině se na olomoucké policisty obrátila čtyřiadvacetiletá žena s tím, že se někdo vloupal do přízemí jedné z budov v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Pachatel odtud odcizil kabelku, ve které měla poškozená uloženy osobní věci. Radost z lupu nevydržela zloději dlouho, neboť ho krátce po krádeži nedaleko Fakultní nemocnice Olomouc zadržela policie, když se z místa pokoušel odjet vozidlem Škoda Fabia. Policejní hlídka u něho nalezla odcizenou kabelku. Navíc zjistila, že vozidlo bylo v pátrání jako odcizené. Osmadvacetiletý řidič měl platný zákaz řízení a ještě pozitivní test na přítomnost návykových látek amfetamin/metamfetamin a THC. Aby toho nebylo málo, s mužem, se ve vozidle nacházela na místě spolujezdce teprve sedmnáctiletá dívka, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání, protože utekla z výchovného ústavu. Muž se uvedeného jednání dopustil i přes skutečnost, že byl za krádež v minulosti odsouzen k trestu odnětí svobody. Po všech procesních úkonech jej policisté následující den v odpoledních hodinách propustili na svobodu. Tam se příliš dlouho neohřál. Po pěti hodinách ho policisté znovu zadrželi na ulici tř. Kosmonautů v Olomouci, kde se pokusil z prodejny odcizit zboží. Toho si všimnul dvacetiletý člen ostrahy, který se pachatele pokusil zadržet. Při následné potyčce byl člen ostrahy zraněn. Podezřelý muž se tak v krátké době dopustil celého řetězce trestných činů, tj. krádež, ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví a výtržnictví. Vzhledem k recidivě a souběhu několika přečinů mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
nprap. Mgr. Jaroslav Herzán
4. června 2026