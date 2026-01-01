Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Bezpečnostní opatření „Alkohol, drogy a mládež“
Letní prázdniny začaly a na Olomoucku jsme zkontrolovali desítky podniků i mladistvých
Během prvního prázdninového víkendu jsme v rámci bezpečnostního opatření „Alkohol, drogy a mládež“ na teritoriu Územního odboru Olomouc ve spolupráci se strážníky městských policií, pracovníky České obchodní inspekce a Krajské hygienické stanice zkontrolovali 47 provozoven a 77 osob mladších osmnácti let. Dechové zkoušky prokázaly požití alkoholu u čtyř mladistvých. Kontroly byly zaměřeny na odhalování případů podávání alkoholu mladistvým a užívání alkoholu či jiných návykových látek, ale také na preventivní působení na děti, mladistvé i provozovatele restauračních a zábavních podniků.
Letní prázdniny jsou obdobím, kdy děti a mladiství tráví více času mimo domov, navštěvují různé společenské akce nebo se setkávají s vrstevníky. Právě proto podobná opatření během léta pravidelně realizujeme. Chceme předcházet rizikovému chování, chránit zdraví a bezpečnost dětí, ale také upozornit na odpovědnost těch, kteří alkohol mladistvým prodávají nebo podávají.
Připomínáme, že prodej nebo podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let je zákonem zakázáno. Fyzické osobě za takové jednání hrozí pokuta až do výše 150 000 korun, v případě osoby mladší patnácti let až 300 000 korun. Ten, kdo dítěti alkohol prodává nebo podává opakovaně nebo ve větší míře, se může dopustit také trestného činu podání alkoholu dítěti, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
V obdobných kontrolách budeme pokračovat i během letních prázdnin.