Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Měsíce se neozval
Neviděli jste pohřešovaného muže?
Jihomoravští policisté již několik měsíců bez úspěchu pátrají po pohřešovaném muži, který koncem dubna 2025 odcestoval za prací do Spolkové republiky Německo. Z dosud nezjištěných důvodů však ze zaměstnání odjel neznámo kam a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Dosavadní pátrání, včetně spolupráce se zahraničními policejními orgány, zatím nevedlo k jeho vypátrání.
Z tohoto důvodu se policisté obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při jeho nalezení. Pohřešovaný muž je vysoký asi 175 centimetrů, na pohled mu je 25 až 30 let, je obézní postavy, má hnědé vlasy, plnovous stejné barvy a hnědé oči.
Policie České republiky žádá občany, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace o jeho pohybu či pobytu, aby se okamžitě obrátili na linku 158 nebo osobně kontaktovali kteroukoli nejbližší policejní služebnu.
(Je-li odkaz neaktivní, bylo již pátrání odvoláno.)
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 18. prosince 2025.