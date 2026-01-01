Měřiče rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„1. Pokynu ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky č. 2/2021
2. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 300/2020 ze dne 23.12.2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP).
3. Pokyn policejního prezidenta č. 89/2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů
4. Návod výrobce k použití měřiči Dragër 7510
5. Návod výrobce k použití testu Drugwipe 5SP
6. Interní metodiku Policie ČR pro vyhodnocení výsledku orientačních testů Drugwipe 5SP na přítomnost omamných a psychotropních látek
7. Jakým způsobem jsou policisté proškoleni k použití výše uvedeného testu Drugwipe 5SP a vyhodnocení jeho výsledků.“.
Policejní prezidium České republiky po posouzení žádosti žadateli poskytlo:
k bodu 1) pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
k bodu 2) pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, který upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;
k bodu 3) pokyn policejního prezidenta č. 89/2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů (o pořizování záznamů);
k bodu 4) a 5) požadované návody k použití přístroje na měření alkoholu v dechu Dräger Alcotest 7510 a orientačnímu testování na přítomnost omamných a psychotropních látek imunologickým screeningovým testem DrugWipe 5 SP.
A dále na základě vyjádření ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky bylo žadateli sděleno:
k bodu 6)
Interpretace výsledků dle návodu k použití výrobce a interního aktu řízení záleží na množství drogy v obsaženém vzorku (slinách, potu). V případě silně pozitivních vzorků může být výsledek viditelný již za 3 minuty. Výsledky testu je potřeba odečítat po 8 minutách a zůstávají platné do 10 minut po skončení testování. Výsledek testu je interpretován jako pozitivní i v případě, že se testovací linky zabarvily slabě nebo neúplně. Odečítací okénko ukazuje pro každý testovací proužek 1 nebo 2 skupiny drog a kontrolní linku.
Negativní výsledek=nebyly užity žádné drogy. Aby byl test platný, musí se všechny kontrolní linky zbarvit červeně. Test je negativní pro drogy, jejichž testovací linka se nezbarví červeně.
Pozitivní výsledek=byly užity drogy. Aby byl test platný, musí se všechny kontrolní linky zbarvit červeně. Test je pozitivní pro drogy, jejichž testovací linka se zbarví červeně.
Neplatný výsledek=test je neplatný, pokud se jedna nebo více kontrolních linek nezbarví červeně. V tomto případě je potřeba opakovat testování s novým testem DrugWipe 5 SP.
Test DrugWipe 5 SP má integrovanou kontrolní linku (CL), která ukazuje, že test je plně funkční a že byl screeningový test proveden správně.
Testování poskytuje orientační výsledky (screeningová procedura). Pokud je test pozitivní, je vyžadováno laboratorní testování biologického vzorku krve a lékařské odborné vyšetření, které je vyžadováno i v případě, že bylo vyloučeno ovlivnění alkoholem, test byl negativní, ale osoba jeví známky ovlivnění omamnou nebo psychotropní látkou, zejména při výkonu zaměstnání, povolání nebo činnosti ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (policista není povinen provést orientační vyšetření v případě, že z chování a vystupování řidiče jednoznačně vyplývá podezření na ovlivnění návykovou látkou a požití alkoholu bylo dechovou zkouškou vyloučeno). Upřednostňovanými širokospektrálními metodami jsou kapalinová nebo plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (LC/MS, GC/MS).
K bodu 7)
Policisté při provádění orientačního testování na přítomnost omamných a psychotropních látek a jeho vyhodnocování, postupují dle návodu k použití vydaného firmou SECURETEC DETEKTIONS-SYSTEME AG a pokynu č. 300/2020 policejního prezidenta ze dne 23. prosince 2020, k postupu na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
pplk. JUDr. Lucie Žárská,17. 4. 2026