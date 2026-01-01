Měření úsekové rychlosti na úseku silnice č. I/6
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací k dokumentu „Příloha k (číslo jednací vedené Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje) - Seznam záznamů k převzetí za období od 20.06.2025 do 03.07.2025.“ a dotazoval se:
„Od jakého subjektu jste získali tento dokument/seznam? (kdo vyhotovil tento seznam)
Jakým způsobem Vám byl seznam předán a byl vám předán pouze tento seznam nebo i jiné dokumenty, pokud bylo předáno více dokumentů, žádám o uvedení, o jaké dokumenty se jednalo.
Jakým způsobem jste získali snímky z rychloměru, dle uvedeného seznamu.
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Dokument, jehož se týká předmětná žádost o informace, obsahuje oznámení podezření ze spáchání dopravních přestupků zadokumentovaných systémem měření úsekové rychlosti v úseku silnice č. I/6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, které Policie České republiky zasílá orgánu příslušnému k projednání přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), tj. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozovatelem systému umožňujícího měření úsekové rychlosti projíždějících vozidel na uvedeném úseku silnice č. I/6 a správcem zařízení, které tento systém tvoří, je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. Měření rychlosti projíždějících vozidel provádí Policie České republiky, která je uživatelem uvedeného zařízení a která má k takovému měření zákonné oprávnění.
Obrazové záznamy pořízené systémem měření úsekové rychlosti a dokumentující překročení nastaveného limitu nejvyšší povolené rychlosti konkrétním vozidlem, včetně jejich doprovodných informací obsahujících údaje o místě, datu, času, směru jízdy vozidla, registrační značce vozidla a identifikaci použitého měřícího zařízení, jsou na základě dohody uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, s. p., a Policií České republiky odesílány automatizovaně šifrovaným datovým přenosem s využitím webových služeb do datového úložiště provozovaného Policejním prezidiem České republiky. V tomto datovém úložišti jsou obrazové záznamy a jejich doprovodné informace uchovávány ve formě zašifrovaných souborů, aniž by Policie České republiky měla k jejich obsahu přístup. Následně jsou tyto obrazové záznamy a jejich doprovodné informace vždy za určité časové období (např. 10 dnů) souhrnně a opět automatizovaně zpřístupňovány příslušným správním orgánům. Oznámení podezření ze spáchání dopravního přestupku zadokumentovaného systémem měření úsekové rychlosti se tedy realizuje automatickou časovanou úlohou bez aktivní účasti pracovníků Policie České republiky ve formě automatizovaně generované zprávy, která neobsahuje žádné osobní údaje vztahující se k obsahu záznamů zpřístupňovaných příslušnému správnímu orgánu. Orgány příslušné k projednání přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., tj. obecní úřady obcí s rozšířenou působností, mají k obsahu těchto záznamů přístup prostřednictvím speciálního k tomuto účelu určeného softwaru a šifrovacího klíče.
Z výše uvedeného vyplývají odpovědi na žadatelovy otázky:
Dokument, který je předmětem žadatelova zájmu, byl automatizovaně vygenerován z úložiště provozovaného Policejním prezidiem České republiky a určeného k uchovávání obrazových záznamů pořízených systémem měření úsekové rychlosti, který je spravován Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, s. p.
Původcem dokumentu, který je předmětem žadatelova zájmu, je Policie České republiky.
Obrazové záznamy dokumentující překročení nastaveného limitu nejvyšší povolené rychlosti konkrétním vozidlem byly pořízeny systémem měření úsekové rychlosti ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p., z nějž byly automatizovaně šifrovaným datovým přenosem odeslány do datového úložiště provozovaného Policejním prezidiem České republiky.
PhDr. Jiří Vokuš, 23. února 2026