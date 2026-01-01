Měření úsekové rychlosti na silnici č. I/20
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal „informací a dokumentů týkajících se zřízení a provozu automatizovaného technického prostředku pro měření rychlosti na silnici I/20 v úseku km 158,6 – 157,9“. Žadatel konkrétně požadoval:
„1. Kopii úředního dokumentu (stanoviska, nařízení, rozkazu či jiného správního aktu), kterým Policie České republiky v souladu s § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, určila úsek silnice I/20, km 158,6 – 157,9, jako místo pro měření rychlosti vozidel.
2. Kopie veškerých podkladových materiálů, na jejichž základě bylo výše uvedené místo k měření určeno. Žádám zejména o poskytnutí: a) statistik a analýz nehodovosti pro daný úsek, které předcházely rozhodnutí o zřízení měření; b) analýz intenzity a skladby dopravy v daném úseku; c) jakýchkoli jiných bezpečnostních auditů, studií, záznamů z místních šetření či jiných odborných podkladů, které prokazují, že se jedná o rizikovou lokalitu odůvodňující zavedení měření rychlosti.
3. Kopie veškeré komunikace (dopisy, e-maily, zápisy z jednání) a veškerých smluv, dohod o spolupráci či memorand uzavřených mezi Policií České republiky (Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje) a následujícími subjekty: a) Město Písek; b) Ministerstvo dopravy ČR; c) Ředitelství silnic a dálnic ČR; d) společnost Via Salis, s.r.o., a to ve věci zřízení, financování, provozu nebo správy automatizovaného měření rychlosti na silnici I/20 v dotčeném úseku.“
Policie České republiky sdělila podateli, že provozování systémů umožňujících měření úsekové rychlosti na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky, jež je předmětem podatelova zájmu, náleží do působnosti Policejního prezidia České republiky, nikoli krajských ředitelství policie, a ve vztahu k bodům č. 1. a č. 3. ho odkázala na informace a dokumenty, které mu poskytla na základě jeho předchozí žádosti o informace. Ve vztahu k bodu č. 2 vydala rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.
PhDr. Jiří Vokuš, 3. února 2026