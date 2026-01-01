Měření úsekové rychlosti na dálnici D4
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí následující informace:
„Úřední záznam, fotografie pořízené rychloměrem – ve věci (číslo jednací vedené Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje).“
Policie České republiky poskytla žadateli následující doprovodné informace:
Dokument, jehož se týká předmětná žádost o informace, obsahuje oznámení podezření ze spáchání dopravních přestupků zadokumentovaných systémem měření úsekové rychlosti na dálnici D4 v úseku 50,7 – 51,9 km ve směru jízdy na Písek, které Policie České republiky zasílá orgánu příslušnému k projednání přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), tj. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozovatelem systému umožňujícího měření úsekové rychlosti projíždějících vozidel na uvedeném úseku dálnice D4 a správcem zařízení, které tento systém tvoří, je společnost Via Salis, s.r.o. Tato společnost na základě plné moci udělené jí Ředitelstvím silnic a dálnic, s. p., spolupracuje s Policií České republiky při realizaci úsekového měření rychlosti na uvedené pozemní komunikaci. Měření rychlosti projíždějících vozidel provádí Policie České republiky, která je uživatelem uvedeného zařízení a která má k takovému měření zákonné oprávnění.
Obrazové záznamy pořízené systémem měření úsekové rychlosti a dokumentující překročení nastaveného limitu nejvyšší povolené rychlosti konkrétním vozidlem, včetně jejich doprovodných informací obsahujících údaje o místě, datu, času, směru jízdy vozidla, registrační značce vozidla a identifikaci použitého měřícího zařízení, jsou na základě dohody uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, s. p., a Policií České republiky odesílány automatizovaně šifrovaným datovým přenosem s využitím webových služeb do datového úložiště provozovaného Policejním prezidiem České republiky. V tomto datovém úložišti jsou obrazové záznamy a jejich doprovodné informace uchovávány ve formě zašifrovaných souborů, aniž by Policie České republiky měla k jejich obsahu přístup. Následně jsou tyto obrazové záznamy a jejich doprovodné informace vždy za určité časové období (např. 10 dnů) souhrnně a opět automatizovaně zpřístupňovány příslušným správním orgánům. Oznámení podezření ze spáchání dopravního přestupku zadokumentovaného systémem měření úsekové rychlosti se tedy realizuje automatickou časovanou úlohou bez aktivní účasti pracovníků Policie České republiky ve formě automatizovaně generované zprávy, která neobsahuje žádné osobní údaje vztahující se k obsahu záznamů zpřístupňovaných příslušnému správnímu orgánu. Orgány příslušné k projednání přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., tj. obecní úřady obcí s rozšířenou působností, mají k obsahu těchto záznamů přístup prostřednictvím speciálního k tomuto účelu určeného softwaru a šifrovacího klíče.
Z výše uvedených důvodů Policie České republiky nedisponuje požadovanými informacemi ani jimi disponovat nemá. Úřední záznam, jehož se žadatel domáhá, neexistuje a obrazový záznam dokumentující překročení nastaveného limitu nejvyšší povolené rychlosti konkrétním vozidlem, včetně jeho doprovodných informací, nemá k dispozici Policie České republiky nýbrž správní orgán příslušný k projednání přestupku podle zákona č. 361/2000 Sb. Policie České republiky proto nemůže žadateli požadované informace poskytnout.
PhDr. Jiří Vokuš, 23. února 2026