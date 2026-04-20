Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Měření rychlosti vozidel
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"Podle zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o poskytnutí informace, zda existuje stanovisko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., ve vztahu k měření rychlosti městskou policií na území obce Dobříš v roce 2025.
Pokud ano, žádám také o zaslání takových stanovisek."
Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datový soubor obsahující požadovanou informaci.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
20. 4. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 4. 2026