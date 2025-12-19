Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Měření rychlosti v obci Brtnice
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o sdělení informace týkající se měření rychlosti v obci Brtnice, a to v následujícím znění:
- kdy byly kontroly provedeny
- kolik přestupků bylo zjištěno
Policie České republiky odpověděla žadatelce, že v dané lokalitě bylo hlídkou dopravního inspektorátu územního odboru Praha venkov-JIH provedeno celkem 5 kontrol, a to ve dnech 07. 06. 2025, 25. 07. 2025, 28. 07. 2025, 01. 09. 2025 a 02. 09. 2025. Při kontrolách nebylo zjištěno žádné porušení zákona ze strany účastníků silničního povozu.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
19. 12. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
22. 12. 2025