Měření rychlosti v obci Brtnice

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o sdělení informace týkající se měření rychlosti v obci Brtnice, a to v následujícím znění:

- kdy byly kontroly provedeny

- kolik přestupků bylo zjištěno

Policie České republiky odpověděla žadatelce, že v dané lokalitě bylo hlídkou dopravního inspektorátu územního odboru Praha venkov-JIH provedeno celkem 5 kontrol, a to ve dnech 07. 06. 2025, 25. 07. 2025, 28. 07. 2025, 01. 09. 2025 a 02. 09. 2025. Při kontrolách nebylo zjištěno žádné porušení zákona ze strany účastníků silničního povozu. 

Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
19. 12. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
22. 12. 2025

