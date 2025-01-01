Měření rychlosti na dálnici D4
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„1. Probíhá na úseku dálnice D4 mezi Háji a Miroticemi úsekové měření dodržování maximální povolené rychlosti orgánem veřejné moci nebo soukromým subjektem? Pokud ano, kterým?
2. Které úseky dálnice předmětného úseku jsou vybaveny technologií pro úsekové
měření rychlosti?
3. Dle veřejně dostupných informací probíhá úsekové měření na předmětném úseku
v každém směru pouze v jednom z k tomu technicky vybavených úseků dálnice, ve které
dny probíhá měření, na kterých k tomu vybavených úsecích dálnice předmětného
úseku? Jak zní plné znění metodiky nebo jiného k tomu vytvořeného dokumentu
určujícího harmonogram měření rychlosti na různých úsecích dálnice předmětného
úseku?
4. Je plán dokument dle otázky v bodě č. 3. v budoucnu měnit? Je tento dokument
v testovacím režimu po omezenou dobu, po čemž bude reevaluováno nastavení opatření?
Jaký je plán pro revizi dokumentu dle bodu č. 3.?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad 1)
Ano, od 22. 1. 2025 probíhá měření úsekové rychlosti Policií České republiky.
ad 2)
a) Skalka – Háje,
b) Háje – Milín
c) Milín – Těchařovice
d) Těchařovice – Lety
e) Lety – Mirotice
f) Mirotice – Nová Hospoda
g) Nová Hospoda – Chlaponice
h) Chlaponice – Krašovice
ad 3)
Automatické technické prostředky budou měřit úsekovou rychlost v režimu 24/7, podle podmínek schválených Policií ČR. Zařízení budou pracovat ve statistickém nebo sankčním režimu. V úseku MUK Nová Hospoda – MUK Chlaponice budou zařízení pracovat v statistickém režimu do doby případného sjednocení rychlosti v měřeném úseku.
V sankčním režimu budou zařízení pracovat ve standardních podmínkách (rychlostní limit na dálnici bez omezení) nebo v podmínkách zvýšeného rizika (rychlostní limit omezen pomocí značek).
Aktivní měřící zařízení se budou pro řidiče nepředvídatelně měnit. Na vstupu do působnosti zařízení s aktivním sankčním režimem budou o měření informovány řidiči pomocí ZPI textem: „Probíhá úsekové měření rychlosti“.
Zobrazení textu bude řízeno automaticky podle aktivního zařízení. Změna bude vykonávána v 24hod cykle, přičemž bude vykonána vždy v čase 00:00.
K systému měření úsekové rychlosti (MUR) se váže dokument „Metodika režimu střídání MUR systému v rámci ATP“, kterou zpravovala spol. EUROVIA CZ a.s.
ad 4)
Prozatím ne.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 12. 2025