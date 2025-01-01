Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Mercedes nekoupili
Prodávající vyinkasoval zálohy a pak přestal komunikovat.
Lákavý inzerát nabízející k prodeji dodávku Mercedes upoutal pozornost třiatřicetiletého muže z Boskovicka. S prodejcem se rychle dohodl na podmínkách obchodu a poslal dohodnutou dvacetitisícovou zálohu. To ale prodejci nestačilo a požadovat další platbu. Navíc se pokusil zájemci o vůz namluvit, že mu omylem poslal na jeho účet podobnou částku a tuto chtěl vrátit. Když se kupující začal zdráhat, přestal podvodník komunikovat.
Prakticky totožný scénář se odehrál na Tišnovsku. Tam reagoval na stejný inzerát osmapadesátiletý muž. Odeslal kupujícímu dvacetitisícovou zálohu, tu ale banka pro podezřelou transakci vrátila. Podvodník tedy nabídl jiný účet. Když kupující poslal požadovaných dvacet tisíc korun, podvodník přestal komunikovat.
Výrazně vyšší škodu má osmačtyřicetiletý muž z Hodonínska. Ten chtěl na základě internetového inzerátu koupit kultovní skútr. V rychlé výhradně elektronické komunikaci se dohodl s prodávajícím a zaplatil kupní cenu. Jakmile tak učinil, přestal prodávající komunikovat. Muž tak ztratil skoro osmdesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 26. listopadu 2025