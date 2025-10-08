Memorandum o spolupráci Mistrovství světa v krasobruslení 2026
ISU mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční od 24. do 29. března 2026 v pražské O2 areně, bude spolupracovat v otázkách bezpečnosti s Ministerstvem Vnitra České republiky, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem České republiky a Celní správou. Vyplývá to z memoranda, které podepsali předseda Českého krasobruslařského svazu a prezident organizačního výboru Stanislav Židek, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra Jan Paďourek, policejní prezident genpor. Martin Vondrášek, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Vladimír Vlček a generální ředitel Celní správy ČR genmjr. Marek Šimandl.
Memorandum stanovuje zásady činnosti a spolupráce mezi ISU MS v krasobruslení 2026, Ministerstvem vnitra ČR, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem ČR a Celní správou ČR. Cílem všech zainteresovaných stran je posílení ochrany a bezpečnosti osob a majetku během šampionátu včetně všech souvisejících aspektů a maximálnímu zvýšení spolupráce. V případě bezpečnostního incidentu si budou strany poskytovat nezbytnou pomoc v rámci svých zákonných oprávnění a povinností.
„Praha se promění v krasobruslařskou metropoli a na týden zaujme pozici nejsledovanějšího sportovního města planety. Očekáváme příjezd stovek účastníků – od sportovců přes trenéry, činovníky, funkcionáře, zástupce Mezinárodní bruslařské unie a tisíce fanoušků. Podpis tohoto memoranda je pro nás důležitým krokem k zajištění hladkého a bezpečného průběhu šampionátu, což patří mezi naši prioritu. Velmi si vážíme spolupráce s Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a Celní správou ČR. Společně vytváříme podmínky, díky kterým si sportovci i fanoušci odnesou z šampionátu jen ty nejlepší zážitky,“ říká předseda ČKS a prezident OV šampionátu Stanislav Židek.
„ISU mistrovství světa v krasobruslení je opravdu významná sportovní událost a já mám radost, že se bude konat právě v Praze. Se zajištěním bezpečnosti při takto významných a hojně navštěvovaných událostech máme velké zkušenosti. Věřím, že díky spolupráci všech zúčastněných institucí a složek Integrovaného záchranného systému vše proběhne tak, aby lidé i sportovci byli v bezpečí a aby si tuto vrcholnou událost naplno užili,“ říká vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání MV Jan Paďourek.
„Našim úkolem je především to, aby se každý sportovec, člen realizačního týmu i divák mohl cítit bezpečně. Mohu všechny ujistit, že za využití veškerých dříve nabytých zkušeností z obdobných akcí a ve spolupráci s našimi partnery jsme připravení zajistit vysokou míru bezpečnosti tohoto sportovního svátku, který do ochozů pražské O2 areny jistě přiláká řadu návštěvníků. Jsme připraveni nasadit desítky policistů jak z pražského ředitelství, tak také z celorepublikových útvarů“ dodává první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch, který byl určen jako velitel policejního bezpečnostního opatření.
„Bezpečnost takto velkých akcí se neobejde bez důkladné přípravy a koordinace všech složek IZS. Hasičský záchranný sbor ČR bude během mistrovství zajišťovat nejen požární prevenci a pohotovost v areálu, ale také se bude podílet na monitoringu nebezpečných látek, školení pořadatelského personálu a dalších bezpečnostních opatřeních. Naší prioritou je, aby šampionát proběhl hladce a bez ohrožení účastníků i diváků. Podpis memoranda vnímám jako důležitý krok k tomu, abychom byli připraveni na případnou mimořádnou událost,“ uvedl generální ředitel HZS ČR, genpor. Vladimír Vlček.
„V souvislosti s konáním ISU mistrovství světa v krasobruslení se dá očekávat zvýšená nabídka zboží, jehož kontrola spadá do kompetencí Celní správy ČR. Jednat se bude především o zboží zatížené spotřební daní, jako jsou lihoviny, tabákové výrobky či nerozmanitější pamětní předměty, a to i s motivy známých značek. V době konání šampionátu zintenzivníme kontroly především v oblasti dodržování zákona o povinném značení lihu, ale také ochrany práv duševního vlastnictví. Pro zajištění bezpečnosti, na které se také podílíme, nasadíme speciální techniku včetně mobilního zavazadlového rentgenu a odborného personálu. Samozřejmostí pro nás je i hladký průběh celního řízení pro sportovce a realizační týmy ze zemí mimo Evropskou unii,“ uvedl genmjr. Marek Šimandl, generální ředitel Celní správy ČR.
ISU mistrovství světa v krasobruslení zavítá na české území už počtvrté a do Česka se vrátí po dlouhých 33 letech. Úplně poprvé se konalo ještě za dob Rakouska-Uherska – v roce 1908 v Opavě, podruhé se uskutečnilo v roce 1962 v Praze, a to s ročním odkladem kvůli tragické letecké nehodě. Šampionát začne 24. března 2026 oficiálními tréninky, krasobruslaři a krasobruslařky se utkají o světové medaile od 25. do 28. března a vše vyvrcholí nedělní exhibicí 29. března. Veškeré informace o akci jsou uvedeny na oficiálním webu www.prague2026.org.
