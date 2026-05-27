Mělničtí kriminalisté obvinili dva muže
Za podivný “koníček” jim hrozí až 6letý trest odnětí svobody.
Mělnickým kriminalistům se podařilo objasnit sérii poměrně zvláštního koníčku, kterým dva muži trávili svůj volný čas. Během 6 měsíců dvojice 34letých mužů celkem v 9 případech kamenem nebo vzduchovou puškou poškodila červená a zelená světla u návěstidel na železničních přejezdech.
Většinou se jednalo o přejezd v obci Dolní Beřkovice, kde tak to opakovaně optiku a světla poničili. V dalších případech se zaměřili na železniční trať a přejezd v Záluží, Mělníku nebo Malém Újezdě. Ve všech případech poškodili u světelného návěstidla optiku červeného a zeleného světla. Celková škoda, kterou svým jednáním muži způsobili se vyšplhala na částku 150 tisíc korun.
Mělnickým kriminalistům se tyto případy podařilo objasnit díky výborné operativní činnosti a také díky rozsáhlému šetření, které ve všech případech provedli. Během prověřování získali důležité poznatky a stopy, které je zavedli ke dvěma podezřelým mužům. Oba se pak policistům k celé věci přiznali.
Kriminalisté dvojici obvinili za spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a poškození cizí věci. Za tyto skutky oběma obviněným může hrozit až 6letý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
27. května 2026