Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Mělničtí kriminalisté obvinili 4 dealery drog
Jeden z mužů skončil ve vazbě.
Mělnickým kriminalistům se podařilo dopadnout hned 4 dealery drog, kteří měli v Kralupech nad Vltavou, Mělníku, ale i na Kladensku prodávat dalším odběratelům pervitin.
Trestnou činnost všech dnes již obviněných mužů evidují kriminalisté od loňského roku. Všichni muži ve věku od 30 do 46 let měli svým pravidelným odběratelům drogu prodávat v množství několika desítek gramů. Nejmladší z mužů navíc drogu i vyráběl v Kralupech nad Vltavou. Kriminalisté zjistili, že nejméně ve třech případech měl ve varně drogu vyrobit, v množství nejméně jednoho kilogramu a tu následně prodával svým odběratelům, mezi které patřili i další 3 obvinění, kteří pak drogu prodávali koncovým uživatelům. Výrobou pervitinu a jeho následným prodejem si 30letý muž přišel na statisíce korun. Efedrin, který je při výrobě pervitinu potřeba, získával muž ze zahraničí.
Při realizaci a domovních prohlídkách policisté objevili nejen zmíněnou varnu, nástroje na výrobu drog, injekční stříkačky, ale i samotné drogy, finanční hotovost a také krátkou střelnou zbraň.
Mělničtí kriminalisté čtveřici mužů obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
Osmatřicetiletému obviněnému muži hrozí 5letý trest odnětí svobody, zbylým 3 mužům až trest 10letý. U výrobce pervitinu kriminalisté podali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, ten ho akceptoval a dále soudce na obviněného 30letého muže vazbu uvalil.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
5. srpna 2026