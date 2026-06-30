Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Měli zneužít záchranářskou uličku
Zneužití záchranářské uličky řešili policisté z dálničního oddělení Mankovice. Lidé, kteří si tímto způsobem chtějí bezohledně zkrátit čekaní v koloně, porušují zákon a často si neuvědomují, že mohou ohrozit lidské životy. Poslední dubnové čtvrteční poledne bylo pro policisty a řidiče, jedoucí po dálnici D1 u obce Hladké Životice, opět velmi náročné. Došlo zde k dopravní nehodě mezi osobním a nákladním automobilem, bohužel i v tomto případě se nehoda neobešla bez zranění.
Všechny složky integrovaného záchranného systému směřující k této dopravní nehodě však neměly na práci pouze zmíněnou událost. Vrásky jim během zákroku přidali dva nezodpovědní řidiči, nerespektující takzvanou záchranářskou uličku. Vozidla jedoucí ve směru do moravskoslezské metropole Ostravy začala zpomalovat, místy i zastavovat. Dnes již většina řidičů automaticky tvoří záchranářskou uličku. Tato ulička slouží k zajištění plynulého a včasného průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému k místu dopravní nehody nebo mimořádné události. Pokud je tento manévr provedený správně, může přímo zachraňovat lidské životy.
Kolona před dopravní nehodou postupně narůstala. Řidiči dodávky a osobního motorového vozidla nejenže nerespektovali uličku jako takovou, ale dokonce této situace využili k předjetí ostatních vozidel se zjevnou vidinou zkrácení času setrvání v koloně. Tímto nebezpečným manévrem mohli ohrozit život a zdraví zraněného účastníka dopravní nehody. Dvě motorová vozidla, jejichž řidiči se snažili prostřednictvím záchranářské uličky co nejdříve vymanit z dopravní zácpy, byly příčinou zahrazení cesty sanitnímu vozu zdravotnické záchranné služby, čímž tomuto vozu znemožnili okamžitý průjezd k dopravní nehodě.
Oba řidiči byli policisty oznámeni příslušnému správnímu orgánu. Viníkům ve správním řízení hrozí pokuta od dvou do pěti tisíc korun.
Záchranářská ulička umožňuje vozidlům s právem přednosti jízdy dostat se k autonehodě nebo jiné mimořádné události co nejrychleji. I krátký časový úsek může rozhodnout o záchraně života, omezení škod nebo zabránění dalším nehodám.
Policie České republiky využívá záchranářskou uličku během uzavření místa nehody, řízení dopravy, ochraně ostatních složek integrovaného záchranného systému, nebo případnému pronásledování pachatelů a zákrocích proti nim. V případě opoždění policistů dojezdu na místo události mohou vzniknout další nehody, dopravní situace se může razantně zhoršit a v neposlední řadě může dojít k ohrožení zasahujících hasičů a zdravotníků.
Kromě policie záchranářskou uličku využívají posádky zdravotnické záchranné služby, příslušníci hasičského záchranného sboru, horská služba, báňská záchranná služba a další specializované jednotky při mimořádných událostech. Smyslem není samotný postih řidiče, ale především ochrana života, zdraví a majetku tím, že složky integrovaného záchranného systému dorazí na místo zásahu v co nejkratším čase.
npor. Bc. Petr Linzer
oddělení tisku
30. června 2026