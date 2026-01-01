Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Měli vykazovat fiktivní školení, škoda přesahuje 10 milionů korun.
Zneužití dotací EU. Moravskoslezští kriminalisté obvinili 18 fyzických a 15 právnických osob.
Závažným případem zneužití dotací Evropské unie se zabývají policisté z krajského odboru hospodářské kriminality ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce, pracoviště Ostrava.
Minulý týden proběhla rozsáhlá realizace nejen v Moravskoslezském kraji, ale po celé republice. Byla výsledkem důkladného prověřování, které probíhalo přibližně jeden rok. Kriminalisté zahájili trestní stíhání 18 fyzických a 15 právnických osob pro trestné činy dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Z dosavadního zjištění kriminalistů vyplývá, že osoby měly jednat z titulu své řídící funkce ve společnostech, které žádaly o dotace na školení. Ve spolupráci s osobami zajišťujícími administraci žádostí o dotace a také některými školiteli měli v dotačních materiálech uvádět nepravdivé informace o realizaci vzdělávacích aktivit formou školení, konkrétně v oblasti infomačních technologií. V mnoha případech měli vykazovat fiktivní uskutečnění školení, která ve skutečnosti nikdy neproběhla, anebo byl vykazován vyšší počet proškolených zaměstnanců, než kterých se ve skutečnosti zúčastnil.
Kriminalisté vyslechli desítky zaměstnanců, kteří se měli školení zúčastnit. Pracovali také s listinnými materiály a ověřovali finanční toky. Provedeno bylo přes 30 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků po celé republice. Zajištěny byly finanční prostředky na bankovních účtech obviněných osob a nemovitost v Praze.
Celková škoda způsobená jak České republice, tak Evropské unii, přesahuje 10 milionů korun. Jednotlivé společnosti měly z dotací na vzdělávací aktivity obdržet částky od 250 000 do 1,1 milionu korun.
Kriminalisté zahájili trestní stíhání 18 yzických a 15 právnických osob pro trestné činy dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie, které měly jednat jako organizovaná skupina. Obvinění jsou z různých míst republiky. Většině z nich hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 1 do 5 let, některým z obviněných se škodou vyšší než 1 milion korun trest od 2 do 8 let a jednomu trest 5 až 10 let odnětí svobody. Organizátor, který měl trestnou činnost koordinovat a zajišťovat přípravu žádostí o dotace s vědomím, že deklarovaná školení nebudou realizovaná v uváděném rozsahu, je ohrožen trestní sazbou 5 až 10 let.
Vyšetřování je v samotném počátku. Nyní budou probíhat další procesní úkony. Bližší informace k případu tak uvolníme s ohledem na stav trestního řízení až v následném období.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 16. června 2026