Měli krást vše, co jim přišlo pod ruce

Opavští policisté v minulých dnech objasnili sérii vloupání do různých objektů ve městě Opava a jeho okolí. Pečlivým vyhodnocením kamerových záznamů a stop zjistili, že skutky mají mít na svědomí dvě jim známé osoby.

Dva, navzájem příbuzní, třicetiletí muži z Opavy měli od listopadu loňského roku v celkem 20 případech, někdy spolu, jindy každý zvlášť, násilím vstupovat do firem, chat nebo rozestavěných domů. Ani to ale nemusí být konečné číslo a seznam jejich skutků se ještě může rozrůst. Muži měli krást vše, co by mohlo mít alespoň nějakou hodnotu. Jejich pozornosti neměla uniknout peněžní hotovost, notebooky, různé nářadí, zahradní nástroje, kola nebo sportovní náčiní. Mezi odcizenými věcmi se měla nacházet také vypreparovaná hlava divočáka nebo kůže kozy africké. Vše se následně pokoušeli prodat různým osobám a peníze využít pro svou potřebu. Ani jeden totiž neměl zaměstnání.

Kriminalisté z územního odboru Opava zahájili trestní stíhání a oba muže obvinili ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci. Svým jednáním měli způsobit škodu ve výši téměř 240 tisíc korun. Odcizené věci v hodnotě zhruba 120 tisíc korun se policistům podařilo vypátrat, zajistit a předat zpět majitelům. Mezi nimi byly také zmíněné zvířecí trofeje.

Oběma nyní za jejich jednání hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

8. července 2025

