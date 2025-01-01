Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Měli jedno společné, chtěli snadno a rychle zbohatnout
Přišli o všechny úspory.
V posledních dnech jsme na Uherskohradišťsku přijali oznámení od třech poškozených, kteří naletěli na klamavé internetové reklamy nabízející vysoké zhodnocení formou investic. Vše začalo kliknutím na odkaz. Krátce poté byli telefonicky kontaktováni zástupci společnosti. Na jejich popud si založili investiční účty podmíněné vstupním poplatkem. Údajní finanční poradci je průběžně nabádali k navýšení prostředků pro lepší zhodnocování. Doporučovali jim případně i zřídit úvěr a ten následně proinvestovat k maximalizaci zisku, což někteří z nich učinili.
V prvním případě si dotyčná žena založila úvěr na vysokou částku, ten včetně svých peněz postupně v domnění investic zaslala na cizí účty. Tímto způsobem přišla o téměř sedm set tisíc korun.
V dalším námi evidovaném případě muž podvodníkům poskytl navíc vzdálený přístup do svého počítače, čímž zpřístupnil cizím osobám citlivé informace svého internetového bankovnictví. Následně přišel o bezmála půl milionu.
V posledním případě žena po proinvestování statisícových částek chtěla vybrat své nabyté peníze ze svého investičního na svůj běžný bankovní účet. V tomto momentě nastaly ze strany společnosti údajné problémy s jejich převodem. Byla nucena platit vysoké poplatky spojené s jejich doručením. Žena celkově přišla o téměř jeden milion dvě stě padesát tisíc korun.
Pachatelům tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až osmileté vězení.
Policie radí:
Předtím než se rozhodnete investovat, společnost si důkladně prověřte.
Nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí. Dejte si čas na rozmyšlenou.
Nikdy neposílejte peníze na neznámé účty.
Neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači, podvodníci se tímto způsobem snaží získat vaše citlivé údaje k internetovému bankovnictví.
16. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.