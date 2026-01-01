Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Měla ho zlákat stará škodovka …
Mladý muž z Karvinska se pokusil odcizit ŠKODU 105 L vyrobenou v roce 1985.
Na základě oznámení byla v sobotu v noci vyslána hlídka policistů obvodního oddělení Karviná 7 na parkoviště před jedním karvinským domem. Oznamovatel si všiml muže sedícího ve starém automobilu ŠKODA a upoutalo ho, že muž ke startování nepoužíval klíče, jak by mělo být u automobilu z osmdesátých let minulého století běžné, ale měl pod volantem spojovat elektrické kabely. U této činnosti byl také policisty „přistižen“ a zadržen.
Na služebně policistům uvedl, že si všiml starší škodovky a také pytle, který v ní byl uložen. Nejprve se údajně pokusil násilím otevřít dveře u řidiče, když však prasklo okenní sklo, vybil ho a vlezl dovnitř. V pytli prý nebylo nic cenného, tak se rozhodl odcizit auto. Uvedl, že je nedoučený automechanik, a věděl, jak nastartovat pomoci spojení startovacích kabelů. To však díky všímavosti okolí a rychlému zásahu policistů nedokončil.
Jedenačtyřicetiletá ŠKODA 105 L tak sice mírně poškozená, ale nerozebraná na náhradní díly, svého majitele „nezměnila“. O patnáct let mladšímu muži, který ji chtěl dle svého sdělení prodat do šrotu, policisté obvodního oddělení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 10. 2. 2026