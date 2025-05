Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Měl využít každou příležitost, která se nabízela

Havířov - škodu, kterou měl způsobit, byla vyčíslena na téměř 490 tisíc korun

Otevřené auto při vykládce zboží, zapomenuté klíče v zámku, majitelé nemovitosti pracující na zahradě a mnohé další příležitosti měl využít třiatřicetiletý muž s pestrou trestní minulostí ke krádežím.

Kriminalisté územního odboru Karviná obvinili třiatřicetiletého muže ze spáchání trestných činů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Během pár měsíců se měl v Havířově a přilehlých obcích dopustit devatenácti skutků, přičemž celková škoda, kterou měl poškozeným způsobit, dosáhla téměř 490 tisíc korun.

Při páchání trestné činnosti měl využít každou příležitost, která se nabízela. Například v jednom případě během návštěvy měl v nestřeženém okamžiku odcizit volně odložený mobilní telefon. Jindy měl z nákladového prostoru dodávkového vozidla, které bylo z důvodu vykládky zboží otevřené, odcizit balíky se zbožím. Také volně odstavené jízdní kolo bylo lákadlem, kterému nemohl odolat.Do šesti objektů se měl vloupat,

přičemž z jednoho měl odcizit počítačové hry, oblečení, boty, hodinky a finanční hotovost v české i zahraniční měně. Celková škoda, kterou měl způsobit, byla vyčíslena na více než 280 tisíc korun.

Ve druhém případě měl vylomením zámku a rozbitím skel dvou oken způsobit škodu v celkové výši 12 tisíc korun. Další více než sedmdesáti tisícovou škodu měl způsobit odcizením finanční hotovosti, mobilních telefonů, starožitností a aku nářadí.

Po násilném vstupu do dalšího domu měl být vyrušen majitelkou a utekl, ze sklepních prostor bytového domu a jiného rodinného domu, do kterých se měl také vloupat, nic neodcizil. Poměrně „malou“ škodu v podobě odcizené peněženky s finanční hotovostí a osobními doklady, měl způsobit v domě, do kterého se měl vloupat přes malé okno ve spižírně, které bylo v téměř dvoumetrové výšce.

Ovšem nejčastěji měl krást v obydlích, a to mnohdy za přítomnosti poškozených. Například přímo na Štědrý den měl využít neuzavřeného okna přízemního bytu a vniknout dovnitř. Od prohledávání zásuvek ho neměla odradit ani přítomnost obyvatelky, více než osmdesátileté paní. Kromě toho, že měl odcizit finanční hotovost, šperky a bižuterii, po přítomné ženě měl požadovat oblečení a jídlo. Toho se mu samozřejmě nedostalo. Poté měl muž stejným oknem vyskočit a utéct. Kromě úleku měl paní způsobit škodu ve výši necelých 2 500 korun.

Měl také využít zapomenutých klíčů ve vstupních dveřích a po prohledání z bytu odcizit hodinky, mobilní telefon nebo notebook. Několikrát měl lstí vylákat majitele bytů na chodbu domu a využít otevřených dveří ke vstupu a prohledání obydlí. Pokud byl následně obyvateli přistižen, měl požádat o sklenici vody či si vymyslet legendu, že ho někdo pronásleduje. Také měl využít situace, kdy byli obyvatelé rodinných domů na zahradě a prohledat celý dům. V jednom případě se měl dokonce v domě zamknout. Z domů a bytů měl odcizit finanční hotovost, šperky, mobilní telefony a také láhve domácího kalvádosu.

Bezprostředně po prvních oznámeních zahájili policisté územního odboru Karviná intenzivní pátrání po možném pachateli. Úzká spolupráce havířovských, karvinských a orlovských policistů i kriminalistů, jejich místní a osobní znalost, operativní činnost, výslechy poškozených i svědků a vyhodnocení dalších zjištěných indicií vedla k jeho ustanovení. Bylo jen otázkou času, kdy bude podezřelý muž, který se v místě trvalého pobytu nezdržoval, zadržen. Což se také i přes jeho pokus o útěk stalo.

Obviněný muž se k činům kladeným mu za vinu většinou doznal. Uvedl, že peníze a také finance, které získal prodejem odcizených věci, měl užít pro svou potřebu a nic mu nezbylo. Věci, které prodat nestihl, a byly zajištěny, mohly být vráceny majitelům. Vzhledem k výši způsobené škody mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Jeho trestní stíhání je vedeno vazebně.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

2. 5. 2025

vytisknout e-mailem