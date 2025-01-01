Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Měl u sebe zákeřnou zbraň

Nečekané překvapení při silniční kontrole čekalo na dubňanskou hlídku. [FOTO] 

Rutinní silniční kontrola v Dubňanech na Hodonínsku skončila pořádným překvapením. Poslední říjnovou neděli si tamní hlídka všimla motocyklu bez registrační značky a rozhodla se jej zastavit. To, co následovalo, by ale čekal málokdo.

Za řídítky nepojištěného stroje seděl policistům velmi dobře známý čtyřiačtyřicetiletý recidivista s bohatou trestní minulostí. Ten měl platný zákaz řízení, ale to nebyl jeho jediný prohřešek. Dechová zkouška u něj potvrdila požití alkoholu a test na drogy následně odhalil i přítomnost pervitinu. Muž přiznal, že si drogu i pivo dopřál krátce před jízdou, lékařské vyšetření v nemocnici však odmítl.

Tím ale překvapivý příběh zdaleka nekončil. Policisté u něj totiž našli několik zbraní. Kromě zavíracího nože a boxera objevili i podivný kovový váleček. Při bližší kontrole se ukázalo, že jde o tzv. zákeřnou střelnou zbraň, tedy zbraň vyrobenou či upravenou tak, aby bylo možné utajit její skutečný účel. Muž tvrdil, že si střílející tužku vyrobil sám. Ta byla dokonce nabitá, a proto ji policisté okamžitě zajistili a poslali k balistickému zkoumání.

Kromě stíhání za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu v případě, že odborníci z odboru balistiky potvrdí, že šlo skutečně o funkční střelnou zbraň, hrozí také obvinění z nedovoleného ozbrojování.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 8. listopadu 2025.

Foto č. 1

Foto č. 1 

Foto č. 2

Foto č. 2 

Foto č. 3

Foto č. 3 

Foto č. 4

Foto č. 4 

Foto č. 5

Foto č. 5 

Foto č. 6

Foto č. 6 

Foto č. 7

Foto č. 7 

Související dokumenty

  • Audio - Měl u sebe zákeřnou zbraň.mp3
    Velikost souboru: 2,9 MB / formát MP3

