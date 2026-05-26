Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Měl třikrát pozitivní test, přišel o auto
Policisté během několika dnů opakovaně přistihli nenapravitelného řidiče za volantem. [VIDEO]
Do třetice došla hodonínským policistům trpělivost s nenapravitelným řidičem. Toho během několika dnů opakovaně přistihli při řízení vozidla, ačkoliv byl ve stavu, kdy za volantem neměl co pohledávat.
Poprvé třiačtyřicetiletého muže zastavila v noci v první polovině května v Hodoníně prvosledová hlídka, která u podezřele se chovajícího řidiče provedla test na drogy. Ten vyšel pozitivně, ačkoliv se muž dušoval, že je profesionálním řidičem, a pozitivní výsledek sváděl na energetické nápoje. Lékařské vyšetření však bezdůvodně odmítl. Policisté mu proto na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu zakázali.
O několik dnů později na sebe upozornil znovu, když jej dopravní policisté nedaleko Hodonína zastavili kvůli banálnímu přestupku. Jak je však vidět, ani zadržení řidičského průkazu si muž nevzal k srdci. Následnou lustrací vyšla najevo jeho předchozí kontrola. Ani tentokrát neodešel bez následků. Pozitivnímu orientačnímu testu na omamné a psychotropní se sice divil, ale i tentokrát odmítl lékařské vyšetření.
Přesně po týdnu jej zastavili hodonínští strážníci poté, co se znovu dopustil přestupku. Ale kvůli problému s řidičským průkazem si na místo přivolali policisty, kteří muže už z dálky poznali. Také nyní kontrola dopadla stejně jako v předchozích případech. Test na drogy vyšel pozitivně, muž však opět odmítl lékařské vyšetření. Policisté už proto nenechali nic náhodě a vozidlo už mu nechali odtáhnout.
Nyní se bude ze svého jednání zodpovídat před správním orgánem, kde mu kromě pokuty až do výše 75 tisíc korun hrozí i tříletý zákaz řízení.
Jen od začátku roku policisté na Hodonínsku odhalili téměř osm desítek řidičů, kteří při silničních kontrolách měli pozitivní test na jiné návykové látky (drogy). Přibližně třetina těchto případů skončila odmítnutím orientačního testu na drogy nebo následného lékařského vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu (statistika ke dni 26.05.2026).
Řízení pod vlivem drog výrazně snižuje schopnost soustředění, zpomaluje reakce, ovlivňuje úsudek řidiče a zvyšuje riziko dopravních nehod. Řidič pod vlivem návykových látek často přeceňuje své schopnosti, hůře vyhodnocuje dopravní situace a svým jednáním může ohrozit sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Právě proto policisté pravidelně provádějí preventivní kontroly zaměřené na alkohol a drogy za volantem. Jejich cílem není jen odhalování přestupků, ale především předcházení vážným dopravním nehodám a tragickým následkům na silnicích.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 29. května 2026.