Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Měl si vybrat peníze ze svých investic
Přišel o téměř sto tisíc korun.
Pětašedesátiletý muž z Uherskohradišťska obdržel koncem ledna telefonát od údajného zástupce investiční společnosti, který ho informoval o tom, že mu bude vyplacena částka z investičního účtu, který si v minulosti založil. Pro účely této finanční transakce si měl nainstalovat aplikaci pro umožnění vzdáleného přístupu do svého mobilního telefonu. Z důvodu propojení investičního a soukromého účtu se měl dle instrukcí finančního poradce přihlásit do svého internetového bankovnictví. Po údajném propojení byl muž požádán, aby se po dobu 24 hodin nepřihlašoval do svého internetového bankovnictví. Neznámá osoba v průběhu této doby zneužila důvěřivosti staršího muže ve svůj prospěch. Zažádala si jeho jménem o půjčku téměř sto tisíc korun a tu postupně přeposlala na cizí účty.
Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací až osm let za mřížemi.
Policie radí:
- Nikdy se nenech od cizí osoby do ničeho tlačit a vše si pečlivě promysli.
- Jakmile je e-mail, SMS zpráva, nebo telefonát neočekávaný, tak je podezřelý.
- Pokud si nejsi absolutně jistý, vše si raději ověř jinou cestou.
- Nikdy neumožňuj vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřuješ.
3. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.