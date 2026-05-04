Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Měl obdržet stovky tisíc korun
O bezmála 30 000 korun však přišel.
Lišovští policisté přijali minulý čtvrtek oznámení o podvodu, ve kterém figuruje falešný správce investičního fondu. Ten kontaktoval přes sociání síť Whatsapp poškozeného s tím, že se mu zhodnotily finance a na jeho investičním fondu má nyní více jak 300 000 korun. K jejich vyplacení je třeba, aby si do svého telefonu nainstaloval aplikace, které mu nadiktoval a následně musel zaslat na různé účty bezmála 30 000 korun. To také udělal. Žádné rychlé zbohatnutí se v tomto případě nekonalo.
Ukončete hovory s cizími lidmi, kteří vám nabízejí rychlé zbohatnutí. Neinastalujte si do telefonu ani počítače žádné neznámé aplikace. Neposílejte své peníze na cizí účty. Nesdělujte nikomu svá osobní a přístupová hesla do bankovnictví.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
4. května 2026