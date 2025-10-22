Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Měl nabízet zboží, které nikdy nedodal
Třinečtí kriminalisté muže obvinili z podvodu.
Policisté na Frýdecko-Místecku během tří měsíců evidovali oznámení týkající se podvodných jednání při nakupování na internetu. Oznámení přicházela i z jiných krajů. Věc si následně převzali třinečtí kriminalisté. Modus operandi byl vždy stejný, ale také další znaky, které vedly ke konkrétnímu podezřelému. Kriminalistům se tak následně podařilo dohledat i další poškozené.
Dnes již obviněný 48letý muž měl v 17 případech na několika inzertních portálech či sociálních sítích nabízet různé zboží. K prodeji měl inzerovat například herní konzole, počítačové hry, mobilní telefony, ale také elektrokoloběžky. V několika případech měl dokonce nabízet psy různých ras, od dalmatina, zlatého retrívra, až po jorkšírského teriéra. Po zájemcích měl požadovat předem zaplacení zálohy nebo i celé částky. Jednalo se o stovky až tisíce korun. Po obdržení peněz byl scénář vždy stejný. Muž měl s poškozenými přestat komunikovat a zboží nikdy nedodat. Svůj „byznys“ měl provádět po různými jmény, z několika emailových adres či telefonních čísel. Celková způsobená škoda se vyšplhala na bezmála 40 tisíc korun.
Kriminalisté muže obvinili z trestného činu podvodu. Při výslechu se ke skutkům doznal. Inzerovaným zbožím ve skutečnosti nikdy nedisponoval. Těmito podvody si měl obstarávat příjmy a získané peníze použít pro vlastní potřebu. Jednání se měl dopustit i přesto, že již byl za obdobnou trestnou činnost odsouzen. Nyní mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
Buďte při nákupech na internetu obezřetní. Vyhledejte si případné recenze či hodnocení prodávajícího. Zboží kupované přes inzerát si nechte raději doručit na dobírku nebo trvejte na osobním předání. Nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí či se zlákat podezřele nízkou cenou.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
22. října 2025