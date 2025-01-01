Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Měl hotový arzenál
Amnestie dává možnost zbavit se zbraní bez postihu. [VIDEO]
Začátkem září zasahovali policisté v Břeclavi v rodinném domě, kde původně řešili drobnou potyčku mezi příbuznými. Během šetření zjistili, že osmapadesátiletý muž bez zbrojního průkazu ukrývá větší množství vojenského materiálu. Podezření se potvrdilo, když policistům sám ze skříně v obývacím pokoji vydal doslova celý arzenál.
Kriminalisté mimo jiné zajistili dvě pistole Tokarev, dvě signální pistole, sedm samopalů vzor 26 a 61, revolver, kulomet vzor 59, tisíce kusů střeliva, osvětlovací rakety a také přibližně dva kilogramy trhaviny TNT. Výbušniny převzali pyrotechnici, kteří při zákroku policistům asistovali, a odvezli je k odborné likvidaci. Podle dosavadních zjištění začal muž, vášnivý sběratel vojenské historie, zbraně a munici shromažďovat již v 90. letech.
Případ nyní vyšetřují břeclavští kriminalisté. Muž je podezřelý ze zločinu nedovoleného ozbrojování, za který mu hrozí až osm let vězení. Připomínáme, že nelegální držení zbraní a výbušnin představuje vysoké riziko nejen pro samotného držitele, ale i pro jeho okolí.
Od začátku příštího roku bude navíc vyhlášena půlroční zbraňová amnestie, během níž mohou občané bez postihu odevzdat jakoukoli střelnou zbraň, střelivo či výbušninu, které vlastní bez příslušného oprávnění. Zbraně lze donést na kteroukoliv služebnu Policie ČR, kde budou bezpečně převzaty a zaevidovány. V případě nálezu vojenského materiálu, s nímž by manipulace mohla být nebezpečná (např. při vyklízení pozůstalostí), doporučujeme přivolat policejní hlídku přímo na místo.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 21. září 2025.