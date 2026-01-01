Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Měděný prach zisk nepřinesl
Jiný poškozený zaplatil urychlení vyhotovení chrupu čtvrt miliónu korun.
Hodně neobvyklou investici nabídla devětačtyřicetiletá žena o deset let mladšímu muži z Břeclavska. Ve výhradně elektronické komunikaci se dohodli na investici do měděného prachu. Poškozený zaslal na určený účet sto tisíc korun a za více než dva měsíce měl získat čtyřicetitisícový benefit. Jenže zisku se nedočkal. Obchodní partnerka, která má mimo jiné několik exekucí, totiž část peněz použila na uhrazení vlastních dluhů a zbytek prý utratila. Investor se tak nedočkal zisku ani investovaných peněz. Zároveň rychle pochopil, že komunikoval s podvodníkem.
Nabídka zhotovení chrupu zveřejněná na sociální síti dokonale zaslepila mysl dvaašedesátiletého muže ze sousedního regionu. Po řadě hovorů s dentistou, který komunikoval z různých telefonních čísel, nakonec souhlasil s platbou za urychlení vyhotovení nového chrupu. Údajnému zdravotníkovi tedy poslal čtvrt miliónu korun. To ale asi podvodníkovi nestačilo. Pokusil se s tvrzením, že platba byla asi neúspěšná, získat další peníze. Na to už ale poškozený nereagoval a pochopil, že naletěl podvodníkovi. Zvlášť, když se tento odmlčel.
por. Bohumil Malášek, 2. března 2026