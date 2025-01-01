Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Mával nožem v autobuse
Cestující duchapřítomně zareagovali. [VIDEO]
Duchapřítomně zareagovali v pondělí odpoledne lidé v linkovém autobuse směřujícím do Ostopovic. Během jízdy totiž jeden z cestujících náhle vstal, vytáhl nůž a začal s ním mávat před ženou, která seděla přes uličku. Lidé v okolí však nezůstali lhostejní a pokusili se muže vlastními silami zpacifikovat. Největší zásluhu na jeho odzbrojení měl muž, který využil zhoupnutí vozu, jež agresora vyvedlo z rovnováhy, a strhl ho mezi sedadla. Tam s ním na zemi chvíli zápasil, dokud mu nůž nevytrhl z ruky. Řidič autobusu si nebezpečné situace uvnitř vozu všiml a okamžitě zastavil, aby cestující mohli utéct do bezpečí. Zmateného muže následně zadržely přivolané policejní hlídky. Při kontrole nadýchal téměř 2,3 promile alkoholu a putoval rovnou do policejní cely. Kriminalisté nyní zjišťují, co chtěl s nožem provádět a co jej k jeho nevyzpytatelnému jednání vedlo. Zjišťovat budou i jeho psychicky stav a následně rozhodnou o právní kvalifikaci.
por. David Chaloupka, 12. září 2025