Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Matku se dosud vypátrat nepodařilo

Případ nálezu novorozence je stále otevřený. 

Již více než rok se kriminalisté zabývají okolnostmi nálezu novorozené holčičky. Večer 30.10. 2024 ji v brněnských Řečkovicích nalezl mladý pár. Co tomu předcházelo je záhadou, jisté je, že zdravá holčička byla po porodu omyta a pupeční šňůru měla provizorně zafixovanou modrým kolíkem.

Kriminalisté i policisté odvedli za rok velký kus práce. Hovořili s více než 4 tisíci obyvateli v blízkém i vzdálenějším okolí, vyhodnotili stovky hodin kamerových záznamů, bohužel zatím bez kýženého výsledku. Největší stopou tak v tuto chvíli zůstává hnědý vlas, který se zachytil na kolíčku. Dnes už víme, že patřil matce a disponujeme tak i ženiným DNA.  Prověřili jsme i tisíce žen v ČR s plánovaným datem porodu v inkriminovaném období. Výsledek dosud nepřinesla ani mezinárodní policejní spolupráce, pátrání nás zavedlo do Francie ale i na jiný kontinent do Austrálie.

Obracíme se tedy s ročním odstupem znovu na veřejnost, muže mezi ní být někdo, komu se mohl vybavit zdánlivě nepodstatný detail a dosud s námi nemluvil. Informace přijmeme na telefonním čísle 158.

mjr. Pavel Šváb, 21.11. 2025

