Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Máte své jízdní kolo správně zabezpečené?
Nejlepší obranou je prevence
S nástupem letní sezóny za první pololetí letošního roku policie na Jižní Moravě eviduje celkem 172 případů odcizených jízdních kol. Na místě je obezřetnost.
Nejlepší obranou je prevence.
Jak tomu předejít?
Nejlepší možnou variantou, jak své jízdní kolo ochránit je kombinace několika opatření:
- Kvalitní zámek U-lock (podkova) nebo řetězový zámek.
- Správné uzamčení jízdního kola – rám a zadní kolo k něčemu pevnému. Dobré je mít dva zámky a uzamknout si i přední kolo. Vybírat si frekventovanější místa. Nenechávat jízdní kolo přes noc venku. Dále možnost využít cykloúschoven, cyklověží.
- Je možné jízdní kolo doplnit o bezpečnostní šrouby proti odcizení kola nebo sedadla, alarm na kolo, chytré zámky s upozorněním do mobilního telefonu.
- Mít pro sebe poznačené výrobní číslo rámu, pořízené fotografiejízdníhokola z více stran. Poznamenat si značku, model, velikost rámu, barvu, specifické doplňky či úpravy provedené na jízdním kole.
- Pořídit si GPS nebo bluetooth lokátor, který bude skrytě na kole upevněný.
- Registrovat jízdní kolo v databázích (Centrální registr jízdních kol – CEREK – umožní registraci kola a jeho označí identifikačním prvkem). Při pobytu v zahraničí je možné kolo registrovat v mezinárodní databázi – Bike Index. Dále některá města nebo MP zajišťují značení kol syntetickou DNA nebo mikrotečkami. Vedou vlastní evidenci těchto registrovaných kol.
Co dělat v případě krádeže:
- Oznámit krádež na policii.
- Připravit si výrobní číslo rámu.
- Zveřejnit jízdní kolo jako odcizené v příslušných databázích.
- V případě pojištění nahlásit na pojišťovnu.
- Pravidelně sledovat bazary a sociální sítě.
- V případě toho, že jízdní kolo je opatřeno GPS lokátorem je zapotřebí o této skutečnosti informovat policii.
Kombinace mechanických zabezpečení, evidence a možnosti lokalizace výrazně snižují riziko odcizení a zvyšují pravděpodobnost nalezení jízdního kola.
Užijte si léto a šťastné kilometry na sedadle jízdního kola.
16. 7. 2026
npor. Bc. Alena Peterková