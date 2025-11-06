Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Máte dobře zazimovanou chatu či chalupu?
Po celém Plzeňském kraji se v chatových oblastech objevují i policisté, kteří v nepravidelných intervalech kontrolují zabezpečení chat a chalup.
Mnoho majitelů chat své přechodné obydlí na zimu opouští a vrací se zpět zase až na jaře. Po tu dobu jsou tyto objekty opuštěné a stávají se lákadlem pro zloděje. Starost o zabezpečení svého majetku musí mít především sami chataři. Samotné zabezpečení našeho majetku se odráží v tom, kolik sami chceme nebo můžeme investovat do jeho ochrany.
O tom, jak důležité je kvalitní zabezpečení rekreačních objektů, napovídají i statistické údaje. V letošním roce (leden - začátek listopadu) lidé napříč Plzeňským krajem oznámili 77 vloupání do chat, což je zhruba o 25 případů méně, než ve stejném časovém období v loňském roce. Konkrétně v Plzni jsme v letošním roce přijali celkem 32 oznámení o vloupání, což je o 5 případů více, než za stejné období v loňském roce.
Připomeňme si, nač je dobré myslet, než ukončíme chalupářskou, chatařskou sezónu
Opuštěná letní obydlí každoročně lákají nenechavce, kteří po sobě mohou zanechat značné škody. Majitelům takových objektů pak nastanou nemalé starosti s jejich nápravou. Jak tomu můžeme předejít?
- Zajistěte si svůj objekt, zejména dveře a okna. Účinné je zesílit vstupní dveře, instalovat kvalitní zámkové systémy, uzamykatelné okenice, mříže na okna apod.
- Cenné věci je vhodné schovat nebo z rekreačního obydlí zcela odvézt. Určitě se vyplatí odstranit všechny cenné věci z míst, která jsou vidět přes okno.
- V případě, že v chatě či chalupě ponecháme cennější vybavení, vyplatí se pořídit i vhodné zabezpečovací zařízení, které v případě poplachu přivolá bezpečnostní agenturu či policii.
- Důležité je zabezpečit také veškeré nářadí a vybavení, které by mohl pachatel při vloupání použít k násilnému vniknutí, a to včetně žebříků a zahradního nářadí.
- Nezapomeňte, že i správné pojištění vašeho objektu je součástí ochrany vašeho majetku.
- Rozumné je nepodceňovat ani dobré sousedské vztahy. Vzájemná kontrola obydlí se jistě vyplatí.
Policie doporučuje:
Pokud máte podezření, že se do chaty či chalupy vloupala cizí osoba nebo že tam dokonce ještě přebývá, v žádném případě do objektu nevstupujte, s ničím nehýbejte a ani nic neodklízejte. Z bezpečného místa zavolejte na linku 158. Předejdete tak případnému ohrožení vaší osoby a zničení stop důležitých pro vyšetřování majetkové trestné činnosti.
V situaci, kdy na zloděje narazíte přímo při činu, nedoporučujeme snažit se jej svépomocí zadržet. Ve snaze uprchnout z místa činu může být i „prostý“ zloděj nebezpečný. Nechte jej proto odejít, zapamatujte si jeho vzhled, barvu oblečení, směr jeho pohybu/útěku a popřípadě nějaký detail, který by mohl pomoci pachatele snáze identifikovat.
Pamatuj: Dobře zabezpečená chata/chalupa = klidná zima!
nprap. Veronika Hokrová, DiS.
6. listopadu 2025