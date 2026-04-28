Masový plán nevyšel

Recidivista zkusil štěstí znovu. 

Zatímco někteří lidé chodí do supermarketu s nákupním seznamem, jiní si zřejmě vystačí s odvahou a prostorným batohem. Právě na tuto „strategii“ vsadil 48letý muž ze Strakonicka, který se rozhodl zopakovat si starý známý scénář.

V pondělí 27. dubna 2026 vyrazil do supermarketu a během chvíle na nákup, který ovšem neměl v úmyslu zaplatit. Do batohu naházel dvě balení hovězí kýty, dvě balení hovězí kližky a tři balení vepřové panenky. S plným batohem pak prošel bez zaplacení pokladní zónou, kde byl přistižen pracovníkem bezpečnostní agentury.

Plán recidivisty byl jednoduchý: přijít, naložit, odejít. Realita ale opět připomněla, že podobné „nákupy“ mají tendenci končit dřív, než začnou chutnat. Osmačtyřicetiletý muž si z minulosti poučení nevzal, a tak je opět stíhán pro trestný čin krádež.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
28. dubna 2026

