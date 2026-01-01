Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„Máš na to“ s Policií ČR v Chomutově
Soutěže studentů středních škol ověřující jejich fyzickou zdatnost se zúčastnilo devět týmů.
Dnes se v Chomutově v prostorách Střední školy ESOZ uskutečnila soutěž s příznačným názvem „Máš na to“. Jde o klání, pořádané Policií ČR, kde si mohou studenti třetích ročníků středních škol ověřit svou fyzickou zdatnost a současně zjistit, zda splňují podmínky fyzické způsobilosti uchazečů o přijetí do služebního poměru příslušníků Policie ČR. Kromě fyzické připravenosti soutěž u studentů prověřuje také vytrvalost a odhodlání, tedy vlastnosti, které jsou pro budoucí policisty nezbytné.
V Chomutově studenti soutěžili letos poprvé, v rámci Ústeckého kraje jde však již o druhý ročník, který se koná pod záštitou ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Zbyňka Dvořáka.
V rámci soutěže tříčlenných týmů absolvovali studenti stejné disciplíny, jaké musí zvládnout každý uchazeč o práci policisty. Jsou jimi člunkový běh 4x10 metrů, kliky, celomotorický test (konaný po dobu dvou minut) a běh na 1000 metrů. Body, které získali jednotliví členové týmů, se sečetly, a podle součtu bodů dosažených v rámci každého týmu bylo stanoveno jejich pořadí. Své síly dnes poměřilo celkem devět tříčlenných týmů ze čtyř středních škol chomutovského okresu. Na prvním místě se umístil tým SŠ ESOZ Chomutov, na druhém místě tým SPŠ a VOŠ Chomutov a na třetím místě tým SPŠ stavební a OA Kadaň.
Dva nejlepší týmy postoupily do krajského kola soutěže, které proběhne 15. května na Školním policejním středisku v Ústí nad Labem. Tři nejlepší týmy z krajského kola pak postoupí do celorepublikového kola.
Každý student, který při dnešní soutěži splnil limit, tedy dosáhl celkem nejméně 36 bodů za zmíněné 4 disciplíny, od nás obdržel certifikát o fyzické způsobilosti, který platí po dobu 18 měsíců. V případě, že se v této době rozhodne absolvovat přijímací řízení k policii, má již splněnou část přijímacího řízení týkající se právě ověření fyzické způsobilosti a „fyzické prověrky“ tak nebude muset znovu absolvovat.
Věříme, že s mnohými účastníky dnešní soutěže jsme se neviděli naposledy, a že se s nimi setkáme třeba právě při přijímacím řízení k policii. V rámci chomutovského územního odboru bychom rádi uvítali v našich řadách další policisty, kteří mohou svou kariéru u policie začít například na jednom z našich obvodních oddělení (v Chomutově, Jirkově, Kadani, Klášterci nad Ohří či Vejprtech), na Oddělení hlídkové služby v Chomutově nebo na Dopravním inspektorátu v Chomutově. Budoucím kolegům, kteří v průběhu přijímacího řízení projeví zájem pracovat přímo na nějakém konkrétním oddělení v rámci našeho územního odboru, vycházíme maximálně vstříc.
Bližší informace k náboru k policii včetně podmínek přijímacího řízení jsou k dispozici na stránkách Policie ČR.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 25. března 2026