Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Máš na to 2025

Zábava, sport a soutěže pro děti i dospělé. 

Přijeďte si užít den do Hranic na krajské kolo a o 14 dnů později na finále do Kojetína. Čeká vás 8. ročník oblíbené události, která spojuje ukázky policejních činností, exhibice sportovců, soutěže studentů SŠ v policejně sportovních disciplínách, hudbu a další zábavu pro každý věk. Program od 9 do 14 hodin je rozdělený do tematických zón, ve kterých si každý najde to své. Vstup zdarma.

KRAJSKÉ KOLO V HRANICÍCH
Kdy: čtvrtek 25. září 2025 od 9.00 do 14.00 hod.
Kde: fotbalový stadion SK Hranice, na ulici Žáčkova, Hranice
Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk.
VSTUP ZDARMA!

Přijďte si prohlédnout výstroj a výzbroj prvosledových hlídek. Psovodi a služební psi přímo před vašima očima zadrží pachatele. Prozkoumejte moderní Schengenbus cizinecké policie. Posaďte se na silnou služební motorku BMW R 1250 RT dopravní policie. Kriminalističtí technici vám rádi vysvětlí, jak zajišťují stopy a po jejich vyhodnocení usvědčí pachatele. Zastřílejte si na laserové střelnici. Všechno uvidíte zblízka! Nenechte si ujít soutěže pro děti i dospělé. Za sportovce se na vás těší basketbalisté BK Olomoucko a brokový střelec Daniel Korčák. Můžete taky fandit studentům středních škol, kteří se utkají v policejních sportovních disciplínách. Užijte si našlapaný den v Hranicích!

FINÁLE - BEST OF THE BEST KOJETÍN
Vítězové ze 7 krajů ČR (z Olomouckého kraje, Jihomoravského, Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Zlínského, Karlovarského a Ústeckého kraje) se mezi sebou utkají o absolutní vítězství.
Kdy: čtvrtek 9. října 2025 od 9.00 do 14.00 hod.
Kde: zimní stadion, sportovní hala a okolí na ulici Hanusíkova, Kojetín.
VSTUP ZDARMA!

V Kojetíně kromě prvosledových hlídek, psovodů, policistů dopravní a cizinecké policie, kriminalistických techniků se navíc setkáte i s policisty oddělení služební hipologie, kteří vám předvedou své služební koně a z Prahy přijede policejní Ferrari, které si taky budete moci prohlédnout. A sportovci? Tak těch bude v Kojetíně mnoho! Hokejisté HC Olomouc, fotbalisté SK SIGMA, basketbalisté BK Olomoucko, olympionik šermíř Jakub Jurka, zápasníci MMA a sportovci Centra sportu MV. Se všemi se budete moci vyfotit a požádat je o autogram. Atmosféru podpoří Big Band Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Celou akcí bude provázet moderátor Rádia Haná. Videozáznam z celé akce letos natočí známý youtuber Jan Hanko. I s ním se můžete osobně setkat! Dorazte a užijte si našlapaný den v Kojetíně!

Mrkněte na záběry doprovodného programu z loňského úspěšného finále v Kojetíně.

A na záběry z průběhu celé loňské akce:

Těšíme se na Vás.

por. Bc. Martina Schrammová
9. září 2025

