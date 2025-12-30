Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Mariánskolázeňští policisté opět navštívili psí útulek
I letos přivezli různé krmivo a pamlsky.
Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně i během letošního vánočního dne navštívili místní psí útulek a navázali tak na dlouholetou tradici. I v letošním roce mezi sebou policisté na obvodním oddělení vybrali finanční prostředky, za které psímu útulku nakoupili, co bylo zrovna potřeba. „Krmivo a pamlsky, to je potřeba vždy. Jsem rád, že jsme na tuto tradici navázali i v tomto roce,“ uvedl npor. Ing. Jiří Košař, vedoucí obvodního oddělení Mariánské Lázně.
V návštěvě psího útulku chtějí policisté z lázeňského města pokračovat i v příštích letech
Psí útulek Mariánské Lázně zahájil svůj provoz už v listopadu roku 2000. Útulek vítá jakoukoliv pomoc a nemusí být pouze materiální či finanční.
Útulek lze i jen navštívit a vzít opuštěného pejska například na procházku.
nprap. Jakub Kopřiva
30. 12. 2025