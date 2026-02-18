Policie České republiky  

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Mladý muž přijel automobilem na předměstí krajského města, ačkoli za volantem nemá co dělat. 

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – Suché Vrbné koncem minulého týdne realizovali případ přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, vůči mladému muži z Jindřichohradecka.

Jeden z občanů obce Dobrá Voda u Českých Budějovic si všiml, že se kolem domů a zaparkovaných motorových vozidel pohybuje muž, který se mu svým chováním zdál podezřelý. Proto zavolal na linku tísňového volání a operační důstojník na místo obratem vyslal hlídku policistů z oddělení hlídkové služby České Budějovice. Ti po příjezdu na místo zastavili zmíněného, který mezitím chtěl odjet osobním vozidlem tovární značky Nissan Almera. Provedenou perlustrací v centrálních evidencích zjistili, že má 32letý muž vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do února roku 2029. Šetřením se jim doznal, že přijel od obce Zaliny.

Případ byl předán k místně příslušnému obvodnímu oddělení, kdy následně „neřidiči“ předali sdělení podezření ze spáchání shora uvedeného přečinu. Během následujících dvou týdnů může mladý „hříšník“ očekávat předvolání k soudci okresního soudu k vyřčení dalšího trestu.

18. února 2026

