Maření výkonu úředního rozhodnutí

Tábor – Řepeč - Má zákaz řízení, který však nerespektoval.

Bechyňští policisté řeší protiprávní jednání šestatřicetiletého řidiče osobního automobilu značky BMW. Ten měl dne 21. ledna letošního roku krátce po půlnoci řídit uvedené vozidlo v obci Řepeč, kde byl zastaven a kontrolován hlídkou policistů. Ti při kontrole dokladů zjistili, že mu byl rozhodnutím Městského úřadu Soběslav vysloven zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to do dubna 2025. U podezřelého byl pomocí testu DrugWipe 5S proveden test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle, a to s pozitivním výsledkem na Amfetamin/Metamfetamin, přičemž lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu odmítl.

Svým jednáním se dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případ je nadále řešen formou zkráceného přípravného řízení.

Řízení vozidla pod vlivem návykových látek policisté zpracovali jako přestupek a předali příslušnému úřadu k projednání.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 22. ledna 2025

