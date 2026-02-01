Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Mladá žena nerespektovala vyslovený zákaz. 

Případ zakázané jízdy motorovým vozidlem šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město. Mladá žena (roč. 1995), ačkoli má již vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, počátkem uplynulého týdne řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Volkswagen Lupo, kdy jí v krajském městě zastavili a zkontrolovali policisté z oddělení hlídkové služby. V centrální evidenci zjistili, že má uložený trest platný do konce března následujícího roku. Proto jí zakázali další jízdu, vozidlo zajistili proti odjezdu a zmíněnou neřidičku eskortovali na obvodní oddělení.

Zde si vyslechla a poté převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy je případ realizován formou zkráceného přípravného řízení. Proto lze očekávat že během února se o dalším trestu rozhodne před soudcem okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

1. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 