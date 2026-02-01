Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Maření výkonu úředního rozhodnutí
Mladá žena nerespektovala vyslovený zákaz.
Případ zakázané jízdy motorovým vozidlem šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město. Mladá žena (roč. 1995), ačkoli má již vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, počátkem uplynulého týdne řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Volkswagen Lupo, kdy jí v krajském městě zastavili a zkontrolovali policisté z oddělení hlídkové služby. V centrální evidenci zjistili, že má uložený trest platný do konce března následujícího roku. Proto jí zakázali další jízdu, vozidlo zajistili proti odjezdu a zmíněnou neřidičku eskortovali na obvodní oddělení.
Zde si vyslechla a poté převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy je případ realizován formou zkráceného přípravného řízení. Proto lze očekávat že během února se o dalším trestu rozhodne před soudcem okresního soudu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
