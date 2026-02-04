Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Maření výkonu úředního rozhodnutí
Senior měl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, přesto na to nedbal až do zastavení policisty z Lišova.
Lišovští policisté včera realizovali případ jízdy seniora (roč. 1959), kterého před nedávnou dobou zastavili na silnici I/34 mezi Lišovem a Hůrami. Muž řídil své osobní vozidlo tovární značky Dacia Duster, ačkoli není držitelem řidičského oprávnění z důvodu odnětí zdravotní způsobilosti k řízení všech motorových vozidel dle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Od 1. ledna letošního roku došlo k výrazné změně zákona č. 361/2000 Sb., konkrétně v ust. § 87 odst. 3, kdy na první lékařskou prohlídku jsou řidiči povinni se dostavit před 70. rokem věku, do konce loňského roku byla tato povinnost v 65 letech.
Přesto byl měli starší občané sami zvážit, zda jsou stále schopni aktivně řídit motorová vozidla v současném městském i meziměstském provozu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
4. února 2026