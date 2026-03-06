Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Manželský pár vyrazil za svítání „na nákup“ a doma nechal dvě malé děti
Vrchní inspektor obvodního oddělení Plzeň 4 sdělil podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže spáchaných ve formě spolupachatelství třicetileté ženě a o šest let staršímu muži.
Podle dosud zjištěných skutečností se manželský pár rozhodl první březnový den krátce po půl čtvrté ráno „navštívit“ jeden z plzeňských obchodů se smíšeným zbožím. To, že měl obchod v takto brzkou hodinu ještě zavřeno, pro ně zjevně nepředstavovalo žádnou překážku.
Muž vzal do ruky kámen, který ležel na chodníku nedaleko vstupu, a prohodil jím skleněnou výplň dveří. Vzniklým otvorem pak žena vnikla dovnitř. Z prodejny postupně odcizila více než stovku krabiček cigaret, které podávala svému manželovi stojícímu venku. Ten je ukládal do batohu, který si s sebou na místo přinesl. Poškozené společnosti tak dvojice způsobila škodu přesahující 28 tisíc korun. Následně z místa odešli.
Krátce poté dorazil k prodejně majitel obchodu, kterému přišlo na mobilní telefon upozornění o vloupání do objektu. Jakmile zjistil, co se stalo, okamžitě kontaktoval policii. Na místo vyjelo několik policejních hlídek, které začaly po pachatelích pátrat.
Během několika málo minut od přijetí oznámení se policistům ze speciální pořádkové jednotky podařilo na zastávce MHD nedaleko obchodu vypátrat dvojici, která odpovídala popisu z kamerového záznamu.
Manželé se policistům na místě přiznali. A to nejen ke krádeži, ale také k tomu, že doma nechali dvě spící děti ve věku jeden a tři roky a potřebovali by se tedy na chvíli vrátit domů. Policisté však dvojici zadrželi a odvezli na policejní služebnu.
O malé děti se mezitím postarala jejich příbuzná, která si je za přítomnosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí převzala. Okolnosti související s ponecháním dětí bez dozoru policisté dále šetří.
por. Michaela Raindlová
6. března 2026