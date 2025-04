Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Manželská dvojice policistů pracuje i po službě

Opavsko - Před několika dny jsme přijali v odpoledních hodinách oznámení na tísňovou linku 158 o nebezpečné jízdě osobního vozidla, které kličkovalo po celé šíři silnice číslo 465 na Opavsku a ohrožovalo ostatní účastníky silničního provozu.

Celou věc oznamoval kolega z obvodního oddělení Ostrava Poruba 1, který cestoval společně se svou manželkou, také policistkou ze stejného oddělení, svým osobním vozem mimo službu. Při jízdě zpozorovali řidiče, který najížděl do protisměru a zase zpět do svého pruhu. Správně vyhodnotili, že by řidič mohl být pod vlivem alkoholu a rozhodli se jej zastavit. Na mávání rukou z otevřeného okna řidič reagoval zastavením u krajnice, kde na výzvu kolegů manželů setrval až do příjezdu uniformované hlídky dopravní policie. Ta již pokračovala v řešení situace. 54letému řidiči naměřit přes 2,5 promile alkoholu v dechu.

Za toto jednání byly s řidičem zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Jan Segsulka, DiS.

29. dubna 2025

oddělení tisku

