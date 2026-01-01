Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Manželka, neteř nebo kamarádka v nouzi
Zabezpečte si svůj WhatsApp!
Policisté na Zlínsku zaznamenali za pouhých 9 dní 5 případů podvodů prostřednictvím komunikační platformy WhatsApp. Neznámý pachatel v těchto případech kontaktoval podvedené prostřednictvím skutečných telefonních čísel jejich blízkých osob, rodinných příslušníků nebo přátel. Pod záminkou naléhavé situace je následně přiměl k odeslání finančních prostředků formou okamžitých plateb nebo QR kódů.
Jednalo se o požadavky od neteře, kamarádky či manželky o platby za telefon, pomoc v nouzi nebo jednorázovou půjčku.
Celkově podvedení poslali na různé bankovní účty v jednotlivých částkách od 19 tisíc do 46 tisíc téměř 200 tisíc korun.
Za podvod hrozí pachateli v případě jeho odhalení a odsouzení trest odnětí svbobody až na dva roky.
Tomuto druhu podvodu se lze jednoduše vyhnout:
1. Vždy si jednoduchým telefonátem ověřte identitu osob, které žádají o finanční pomoc, a to i v případě, že se jedná o blízké osoby.
2. Druhou důležitou obranou před obdobným typem podvodu je nastavení dvoufázového ověření aplikace Whatsapp (přímo v aplikaci přejděte do nastavení, účet, dvoufázové ověření, nastavení ověřovacího kódu). Tím znemožníte komukoli propojit se s vaším zařízením prostřednictvím této aplikace. Jen pro úplnost připomínám důležitost uchovat heslo v tajnosti!
10. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková