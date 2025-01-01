Policie České republiky  

Manželé zemřeli ze soudně lékařského hlediska násilnou smrtí po užití také fentanylu

Moravskoslezští kriminalisté obvinili muže. 

Policisté byli letos v polovině března přivoláni do bytu v Kopřivnici na Novojičínsku, kde došlo k úmrtí manželského páru. Po vyhodnocení základních informací vyvstalo důvodné podezření, že ke smrti muže a ženy středního věku mohlo dojít po užití drog. Případ si převzali krajští kriminalisté z odboru obecné kriminality. Intenzivně na něm pracovali s cílem ověřit veškeré souvislosti, včetně dohledání, od koho dvojice drogu získala. Kriminalisté vycházeli z informací z provedené pitvy a zadaného znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a toxikologie, dále z výsledků zkoumání našich kolegů z krajského odboru kriminalistické techniky a expertiz. Kriminalisté dohledávali a vyslýchali svědky, byli také v kontaktu s pracovníky lékáren i Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Průběžně prověřovali všechny zjištěné a získané informace.

Na základě zadokumentovaných informací obvinil vrchní komisař ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 48letého muže z Novojičínska, který měl neoprávněně jinému nabídnout, prodat nebo jinak opatřit omamnou látku a způsobit tak smrt. Konkrétněji, obviněný měl podle zjištění kriminalistů opakovaně v předchozích několika letech obstarávat až stovky kusů transdermálních fentanylových náplastí a prodávat je uživatelům drog. Měl si být vědom, že z náplastí je extrahována a nitrožilně užívána omamná látka fentanyl. Mezi odběrateli byli i manželé, kteří v inkriminovaný den zkombinovali z náplastí získaný fentanyl, sedativa a alkohol, což se jim stalo osudným. Ze soudně lékařského hlediska se jednalo o smrt násilnou v příčinné souvislosti s užitím těchto toxikologicky významných látek.

Policisté provedli u obviněného domovní prohlídku a zajistili různé věci, krom jiného i léčivo a blistry. Domovní prohlídku provedli také v bydlišti manželského páru. Obviněný, který je sám uživatelem drog, je ohrožen trestní sazbou v rozmezí od 10 do 18 let. V minulosti byl odsouzen pro trestnou činnost, ale jiného charakteru. Kriminalisté podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, soud návrh státního zástupce akceptoval. Kriminalisté odboru obecné kriminality krajského ředitelství ve vyšetřování i nadále pokračují.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 13. listopadu 2025

